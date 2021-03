Aaron Rodgers qualifie Shailene Woodley de «  meilleure chose  », dit que la paternité est «  le prochain grand défi  »

Gagner le prestigieux prix du joueur le plus précieux de la NFL serait probablement le point culminant de l’année, mais pas pour le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers.

Lors d’un Instagram Live avec Zenith Watches jeudi, Rodgers a déclaré que proposer à l’actrice Shailene Woodley était « la meilleure chose qui m’est arrivée l’année dernière ».

« Je suis récemment fiancé, donc j’ai profité de cette partie de ma vie », a déclaré Rodgers au PDG de Zenith Watches, Julien Tornare, après avoir été nommé ambassadeur de la marque en février.

Maintenant que Rodgers a l’amour et bientôt le mariage, un bébé dans une poussette pourrait-il être le prochain? Selon Rodgers, la paternité est certainement dans son avenir: « Le prochain grand défi sera d’être un père. »

« Je suis impatient de m’occuper d’une autre vie à un moment donné », a déclaré Rodgers. « Je pense que ça va être tellement amusant. J’ai rêvé de ce que ça va être, je suis vraiment excité par ce chapitre chaque fois que ça vient. »

Cependant, Rodgers a déclaré que la parentalité n’était « peut-être pas dans un avenir immédiat ».

Rodgers a annoncé pour la première fois qu’il était fiancé en février tout en acceptant le prix NFL MVP 2020. Bien qu’il ait fait un signe de tête spécial à sa fiancée, il ne l’a pas identifiée.

« C’est un honneur de remporter ce prix pour la troisième fois », a déclaré Rodgers le 6 février. « 2020 a été définitivement une année folle, remplie de beaucoup de changements, de croissance, de moments incroyables et mémorables, 180 jours consécutifs d’avoir mon nez des cheveux éraflés, jouant pour très peu de fans ou pas de fans toute la saison, je me suis fiancé et j’ai joué l’un des meilleurs football de ma carrière. «

Woodley a confirmé qu’elle était fiancée à Rodgers plusieurs semaines plus tard lors d’une apparition dans « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ». Mais apparemment, ce n’est pas grave.

« Oui, nous sommes fiancés », a déclaré Woodley à Fallon le 22 février. « Mais pour nous, ce ne sont pas des nouvelles, vous savez? Donc c’est assez drôle. Tout le monde a peur en ce moment et nous sommes comme, ‘ Ouais, nous sommes fiancés depuis un moment. ‘ »

Elle a poursuivi: « Je ne le connais pas en tant que footballeur. Je le connais comme le nerd qui veut accueillir » Jeopardy! » C’est le mec que je connais. »

Rodgers appellera les coups de feu sur « Jeopardy! » et commence son séjour de 10 émissions en tant qu’hôte invité le 5 avril après la mort d’Alex Trebek en novembre à 80 ans d’un cancer du pancréas.

Jeudi, la star de la NFL a déclaré qu’il « s’était éclaté » en filmant ses épisodes malgré « les circonstances où Alex (Trebek) succombait malheureusement au cancer ».

« J’ai adoré… C’était une chose que j’avais vraiment hâte après la saison », a déclaré Rodgers, qui a participé à « Celebrity Jeopardy! » en 2015. « J’ai toujours voulu revenir. »

Il a poursuivi: «J’étais vraiment honoré d’être là et j’avais l’impression de rendre justice à sa mémoire et d’essayer de me gérer avec autant de respect pour le travail que possible parce que j’adore la série. Et la série signifiait tellement pour beaucoup de nous qui avons grandi en le regardant tous les soirs. «

