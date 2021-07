Aaron Rodgers proche d’un contrat remanié avec Green Bay Packers

L’un des plus grands mystères de l’intersaison de la NFL vient de gagner un peu de clarté.

Le quart-arrière Aaron Rodgers est proche d’un accord avec les Packers de Green Bay sur un contrat retravaillé, a déclaré une personne connaissant l’accord à Mike Jones de USA TODAY Sports, mettant apparemment au moins temporairement fin à l’impasse de plusieurs mois entre la NFL en titre. MVP et la franchise avec laquelle il travaille depuis 16 saisons. La personne a parlé sous couvert d’anonymat car l’accord n’avait pas été finalisé.

Adam Schefter d’ESPN a été le premier à signaler le développement.

Selon les termes de l’accord, selon ESPN, la dernière année du contrat existant de Rodgers serait annulée, ne laissant que deux. Green Bay ne serait pas autorisé à placer l’étiquette de franchise ou de transition sur Rodgers, et l’équipe accepterait de revoir le contrat à la fin de la saison, selon ESPN.

Ni le président de l’équipe Mark Murphy ni le directeur général Brian Gutekunst n’ont répondu lundi à des informations selon lesquelles Rodgers était sur le point de revenir cette saison lorsqu’on lui a demandé à la suite de l’assemblée des actionnaires des Packers à Lambeau Field.

« Nous avons travaillé sans relâche avec Aaron et ses représentants », a déclaré Gutekunst lundi. « Nous espérons une résolution positive. »

Murphy a ajouté que les Packers se sont engagés envers Rodgers au-delà de la saison 2021. Murphy a également déclaré qu’il n’était pas sûr que le quart-arrière participerait au camp d’entraînement cette semaine. Les vétérans doivent se présenter mardi.

Si Rodgers choisissait de ne participer à aucune partie du camp d’entraînement, il encourrait une amende de 50 000 $ pour chaque jour manqué.

Rodgers, 37 ans, a sauté tout le programme d’entraînement de l’équipe hors saison, y compris le minicamp obligatoire, pour la première fois de sa carrière au milieu des informations faisant état de son mécontentement à l’égard du front office des Packers. Bien qu’il ait rarement abordé la question à la fin du printemps et au début de l’été, Rodgers a indiqué dans une interview au « SportsCenter » avec Kenny Mayne que ses objections étaient plus enracinées dans des questions personnelles que financières.

« Je pense que parfois les gens oublient ce qui fait vraiment une organisation », a déclaré Rodgers. « L’histoire est importante, l’héritage de tant de personnes qui vous ont précédé, mais les gens. C’est la chose la plus importante. Les gens font l’organisation. Les gens font l’entreprise. Parfois, cela est oublié. La culture se construit brique par brique , la fondation de celui-ci par le peuple. Pas par l’organisation, pas par le bâtiment, pas par la société. Il est construit par le peuple.

« J’ai eu la chance de jouer avec un certain nombre de personnes incroyables et incroyables, et j’ai également travaillé pour des personnes incroyables. Et ce sont ces personnes qui construisent les fondations de ces entités. Je pense que parfois nous oublions cela, vous savez . »

Rodgers a déclaré qu’il ne s’opposait pas à ce que l’équipe échange pour sélectionner le quart-arrière Jordan Love au premier tour du repêchage de la NFL en avril dernier, mais il n’était pas satisfait de la façon dont Gutekunst a géré la situation. Guider les Packers vers une deuxième place consécutive pour un match de championnat NFC tout en remportant les honneurs de MVP pour la troisième fois, cependant, a encore compliqué les choses, a reconnu Rodgers.

« Avec ma situation, écoutez, il n’a jamais été question du choix de repêchage, de choisir Jordan », a déclaré Rodgers sur SportsCenter en mai. « J’aime Jordan, c’est un super garçon. [It’s been] beaucoup de plaisir à travailler ensemble. J’adore le personnel d’entraîneurs, j’aime mes coéquipiers, j’aime la base de fans de Green Bay. Un incroyable 16 ans. C’est juste une sorte de philosophie et peut-être d’oublier que ce sont les gens qui font avancer les choses. C’est une question de caractère, c’est une question de culture, il s’agit de faire les choses correctement. »

Gutekunst a réitéré au cours des trois derniers mois que l’équipe n’échangerait pas Rodgers, maintenant que la franchise voit une voie à suivre avec sa star mécontente.

Rogers a encore trois ans sur la prolongation de contrat de quatre ans et 134 millions de dollars qu’il a signée en 2018, mais l’accord ne contient aucun argent garanti au-delà de cette saison.