Aaron Rodgers prend sa décision de prendre sa retraite de manière très étrange, bien sûr

Aaron Rodgers n’a toujours pas décidé s’il prendra sa retraite ou jouera en 2023. Alors bien sûr, le quart-arrière des Packers va prendre la décision aussi étrange que possible.

Peut-être que la seule chose qui soit actuellement certaine à propos d’Aaron Rodgers est qu’il ne jouera pas pour les Packers de Green Bay lors de la saison 2023 de la NFL – ou du moins c’est ce que nous pensons sur la base des rapports actuels. Compte tenu de la façon dont cette situation s’est déroulée au cours des deux dernières années, tout le monde peut deviner quelle est la prochaine étape de la saga en termes de décision.

Mais si vous demandez à l’ancien vainqueur du Super Bowl, il ne sait pas non plus ce qu’il fait. Lors de son apparition hebdomadaire sur le Spectacle de Pat McAfeeRodgers a déclaré qu’il n’avait pas encore décidé s’il jouerait ou non en 2023.

En fait, Rodgers a révélé qu’il était sur le point de faire une “retraite dans les ténèbres” de quatre jours où il sera isolé et “contemplera tout mon avenir”.

Rodgers a déclaré qu’il n’avait même pas encore décidé s’il jouerait en 2023. “C’est pourquoi je pense qu’il sera important de passer cette semaine et de prendre ma retraite d’isolement et d’envisager tout ce qui concerne mon avenir.” Il l’a appelé une “retraite dans les ténèbres” pour quatre nuits seules. – Rob Demovski (@RobDemovsky) 7 février 2023

La décision de retraite d’Aaron Rodgers sera prise sur la «retraite des ténèbres»

Bien, tu l’as maintenant. Rodgers va se diriger vers sa forteresse personnelle de la solitude (actuellement inconnue si sa tristement célèbre utilisation d’ayahuasca fera une apparition pendant ce voyage, sans jeu de mots) et peut ou non prendre une décision concernant sa retraite, mais devrait certainement se rapprocher de faire cela décision à tout le moins.

Si tout cela semble étrange, c’est parce que c’est définitivement le cas. Rodgers a été exceptionnellement mercuriel et, franchement, parfois épineux en ce qui concerne les décisions non triviales. Nous l’avons vu l’année dernière lorsqu’il envisageait son avenir avec les Packers et c’est moins une surprise mais pas moins bizarre de le voir faire quelque chose de similaire cette intersaison.

Ce qui a fait monter les enchères cette intersaison, cependant, c’est l’hypothèse susmentionnée selon laquelle Rodgers est parti de Green Bay. Tout indique qu’il a joué son dernier snap avec les Packers, ce qui en fait un produit commercial convoité pour des équipes comme les Raiders et les Jets. Ainsi, non seulement son processus décisionnel actuel est étrange, mais il détient au moins trois franchises distinctes dans les limbes.

Espérons qu’il fasse mieux que Christian Bale alors que Rodgers adopte l’obscurité lors de cette retraite. Il n’y est peut-être pas né, mais il doit commencer à prendre une décision d’une manière ou d’une autre.