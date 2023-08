Aaron Rodgers parle franchement du contrat des Jets, se « réinventant »

Le quadruple quart-arrière MVP de la NFL, Aaron Rodgers, a renoncé à environ 35 millions de dollars au cours des deux saisons suivantes, restructurant son ancien contrat avec les Packers de Green Bay en un nouveau contrat de 75 millions de dollars sur deux ans avec les Jets de New York.

Cette décision a été surprenante pour beaucoup: Rodgers a été particulièrement avare de son argent dans le passé, alors le voir adopter une disposition plus charitable a été un choc. Mais selon les propres mots de Rodgers, redonner à son équipe était quelque chose qu’il voulait simplement faire.

« En fin de compte, c’est… c’était la bonne chose qui m’a fait me sentir le mieux », a déclaré Rodgers à Pro Football Talk de NBC. « Je pensais qu’il était important qu’ils (les Jets) sachent à quel point j’étais engagé. Et dans mes conversations avec Joe [Douglas]il a expliqué très clairement la vision de l’équipe de football.

« Cette année, par rapport à 2005, le nombre de transactions qui se produisent maintenant avec des gars qui se font couper et le nombre de transactions – bien plus qu’avant. Les grands noms se déplacent à la date limite des transactions maintenant. Je voulais m’assurer que si quelqu’un de précieux venait disponible que nous pourrions l’avoir. Je suis très content du contrat. Je me sens bien à ce sujet.

Pour Rodgers, ce déménagement à New York après 18 saisons à Green Bay signifie un changement de rajeunissement, qu’il a comparé à son enfance.

« Quand tu es le petit nouveau à l’école, tu dois te faire de nouveaux amis », a déclaré Rodgers, qui a déménagé six fois avant la huitième année. « Vous devez comprendre, vous savez, qui sont les groupes d’amis et comment naviguer dans une salle de classe et comment naviguer dans la récréation. Mais vous devez également déterminer qui vous voulez être. Voulez-vous être l’enfant silencieux ? Voulez-vous être le gamin bruyant ? Veux-tu être un leader ? Veux-tu simplement suivre le courant ? Où sont assis les enfants cool ? Les enfants ringards ? C’est amusant.

« Maintenant, j’ai eu cette opportunité à 39 ans de me réinventer, de déterminer qui je veux être dans un nouvel environnement », a poursuivi Rodgers. « Avoir certaines des conversations que j’ai eues avec Joe Douglas, être au courant de choses dont je n’ai jamais été au courant, avoir un entraîneur-chef défensif met un cadre différent sur l’équipe. La défense a une confiance différente, je pense , avec qui ils s’entraînent. Nous avions d’excellentes défenses à Green Bay à notre époque. Mais cela ressemblait toujours à une équipe offensive ou à une équipe de football offensive de la côte ouest. Juste une mentalité différente lorsque vous avez un entraîneur-chef défensif. J’ai apprécié ce.

« J’aime venir chez Robert [Saleh] avec des idées ou peut-être dans un rôle de consultant comme, ‘Hé, j’ai été ailleurs, je vois ça. Je vois ça.’ Et juste lui étant un peu grand ouvert, et peut-être que nous ne sommes pas d’accord. Je le respecte énormément quand il dit : « Eh bien, j’entends ce que tu dis, mais je pense que je vais le faire de cette façon. » J’aime son ouverture d’esprit pour réfléchir de manière critique à ce que je dis ou à ce qu’un autre groupe de gars pourrait lui dire. »

