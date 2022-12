Aaron Rodgers: Packers QB “ouvert” à Jordan Love commençant devant lui une fois que Green Bay n’est plus en lice pour les séries éliminatoires | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, a déclaré qu’il jouerait ce dimanche contre les Bears de Chicago malgré une blessure aux côtes.

Le quart-arrière des Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, a déclaré qu’il aurait “l’esprit ouvert” en se retirant pour laisser le remplaçant Jordan Love jouer, si et quand l’équipe est éliminée des séries éliminatoires.

Les Packers sont actuellement décevants 4-8 cette saison, loin du rythme des séries éliminatoires, les Washington Commanders (7-5) détenant actuellement la septième et dernière tête de série de la NFC à six semaines de la fin.

Rodgers a souffert d’une série de blessures cette saison, jouant avec un pouce fracturé et une blessure aux côtes lors de la défaite de dimanche dernier contre les Eagles de Philadelphie, bien qu’avant l’affrontement de la semaine 13 de Green Bay avec les Bears de Chicago, le QB de 39 ans a déclaré. sur le Pat McAfee Show mardi, “Je prévois de jouer cette semaine”.

Avec Love ayant joué de manière crédible en relève de Rodgers lors de la défaite 40-33 contre Philadelphie – 6 sur 9 pour 113 verges, dont un TD de 63 verges à Christian Watson – il y a eu de plus en plus de spéculations selon lesquelles, avec les Packers sur le au bord de l’élimination des séries éliminatoires, Rodgers pourrait céder les rênes au QB de troisième année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Packers de Green Bay contre les Eagles de Philadelphie de la semaine 12 de la saison NFL. Faits saillants des Packers de Green Bay contre les Eagles de Philadelphie de la semaine 12 de la saison NFL.

Abordant cette possibilité, le double MVP en titre de la ligue a déclaré aux journalistes: “J’adorerais terminer la saison, mais je comprends que c’est une entreprise et il y a beaucoup d’entre nous, des gars plus âgés qui jouent une quantité décente et ils pourraient Je veux voir des gars plus jeunes jouer.

“J’espère que nous n’aurons pas à avoir cette conversation. Mais si cette conversation survient, je l’aborderai avec un esprit ouvert et sans amertume ni ressentiment.”

Rodgers n’a pas dit s’il prévoyait de jouer en 2023, mais il doit recevoir une garantie de 59,5 millions de dollars dans le cadre d’une prolongation de contrat de quatre ans signée avec Green Bay pendant l’intersaison.

Mais lorsqu’on lui a demandé si Love jouer aiderait à s’assurer qu’il était en parfaite santé pour la saison prochaine, Rodgers a fait allusion à la possibilité que lui ou l’équipe puisse être à un endroit différent en 2023.

“Je veux dire, c’est une supposition que cet endroit ne sera pas différent l’année prochaine”, a répondu Rodgers. “Encore une fois, cela fait partie de la conversation.”

Jordan Love a complété six des neuf passes pour 113 verges et un touché de 63 verges à Christian Watson en relève d’Aaron Rodgers dimanche

Love, 24 ans, a été choisi avec le 26e choix au total lors du repêchage 2020, mais n’a jusqu’à présent fait qu’un seul départ dans la NFL, face aux Chiefs de Kansas City lors de la neuvième semaine de la saison 2021 lorsque Rodgers s’est absenté en raison du retour d’un Covid positif. -19 essai.

En neuf matchs dans la NFL, dont trois brèves apparitions cette année, Love a complété 60% de ses passes pour 597 verges et trois touchés, avec trois interceptions.

Rodgers a réussi 64,8% de ses passes cette saison, pour 2 682 verges et 21 touchés, avec neuf interceptions – son plus haut total d’interceptions en 12 ans et quatre de moins que son sommet en carrière.

L’entraîneur-chef des Packers, Matt LaFleur, a déclaré qu’il appréciait la façon dont Rodgers voulait continuer à jouer malgré la douleur cette saison.

“Cela montre à quel point il est compétitif, combien il a investi dans ce jeu, cette équipe, quelles que soient les circonstances”, a déclaré LaFleur.

“Et c’est ce dont nous parlons tout le temps dans notre équipe, c’est la grandeur de la compétition, être à son meilleur quand son meilleur est requis, quelles que soient les circonstances. Et c’est une chose que vous pouvez toujours attendre de lui.”

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !