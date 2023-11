Aaron Rodgers ne reviendra pas jouer cette saison. Arrête ça

Pouvons-nous être francs et éviter le désordre en ce qui concerne la situation du quart-arrière des Jets ? Il n’y a aucune circonstance dans laquelle Aaron Rodgers revenant jouer pour les Jets cette saison n’a aucun sens compte tenu de leur situation présente ou future.

Il est indéniablement difficile de voir une équipe avec une défense prête pour le championnat jouer en attaque 3 verges à la fois, mais malheureusement c’est la réalité pour les Jets cette saison. Peu importe combien de fois Rodgers dit aux joueurs sur le terrain qu’il sera de retour dans quelques semaines, ou se « corrige » en disant qu’il est « à quelques quinzaines » de son retour, créant l’illusion qu’il est sur le point de jouer ne sert à rien.

Comme tous les observateurs de football le savent, Rodgers s’est déchiré le tendon d’Achille lors de quatre jeux lors du premier match de la saison des Jets contre les Bills, un match qu’ils ont fini par gagner grâce à une défense avare et à un retour de botté de dégagement en prolongation pour un touché. Cette performance, dans une certaine mesure, a lancé le thème de la saison des Jets : une question continue aux dieux du football : « et si ? Et si Rodgers pouvait revenir ? Et si les Jets n’avaient pas à gaspiller une défense de calibre championnat contre Zach Wilson ? Et si cette équipe avait un jeu de quart-arrière moyen ?

C’est une réalité alternative alléchante, mais c’est tout : une réalité alternative qui n’a aucune incidence sur les événements actuels qui ont conduit Rodgers et les Jets à ce point. Le retour de Rodgers à ce rythme serait sans précédent. Cela fait à peine deux mois que Rodgers s’est déchiré le tendon d’Achille. Ce serait un niveau de récupération qui n’a jamais été vu au niveau de la NFL auparavant. La comparaison la plus proche serait celle de l’actuel porteur de ballon des Vikings Cam Akers, qui s’est déchiré le tendon d’Achille pour la première fois en juillet 2021. Akers est revenu en un temps record et a pu rejoindre la liste active à temps pour la course des Rams à un championnat du Super Bowl.

Aaron Rodgers, qui s’est déchiré le tendon d’Achille il y a deux mois, continue d’agir comme s’il avait une chance de revenir jouer cette saison. Pourquoi fait-on ça? (Photo AP/Adam Hunger) (PRESSE ASSOCIÉE)

Bien qu’il s’agisse d’une guérison miraculeuse, Akers n’est plus le même joueur depuis qu’il a surmonté sa blessure. Depuis 2022, Akers n’a rassemblé que 3,8 verges par course et une moyenne de 1,3 verges par course avec les Rams cette saison avant d’être finalement échangé aux Vikings. Malheureusement pour Akers, il a subi une autre déchirure d’Achille le week-end dernier contre les Falcons qui le mettra à l’écart pour le reste de la saison.

Akers avait 22 ans la première fois qu’il s’est déchiré le tendon d’Achille. Rodgers se retourne 40 le mois prochain. Un homme de 40 ans qui se remet non seulement d’une déchirure d’Achille, mais qui a la force et la dextérité nécessaires pour se protéger sur un terrain de la NFL derrière une ligne offensive en difficulté défie tout ce qui était auparavant considéré comme possible. C’est exactement pourquoi cela est peu probable. Akers a même eu environ six semaines de récupération avant même le début de la saison régulière. La blessure de Rodgers s’est produite lors du premier match des Jets.

La prochaine question entourant le flirt de Rodgers avec le retour est simple : pourquoi ?

Être capable de lancer délicatement contre l’air avant un match n’a pas une grande influence sur sa capacité à s’habiller avant la fin de la saison. Il est facile de conclure que Rodgers voudra peut-être jouer parce qu’il est à la fin de sa carrière, mais cela ne veut pas dire qu’il devrait jouer. Le casting de soutien offensif actuel des Jets pourrait même ne pas être en mesure de protéger et de protéger un joueur qui vient de sortir d’une larme d’Achille.

Bien sûr, rien de tout cela n’aura d’importance si les Jets ne parviennent pas à participer aux séries éliminatoires cette saison avec Wilson comme quart-arrière. Les Jets ont actuellement la 11e tête de série de l’AFC et devront suivre le rythme des Bills, des Texans, des Chargers et de la plupart des membres de l’AFC Nord. Ce n’est pas impossible compte tenu de la qualité de leur défense, mais il est extrêmement difficile de gagner avec une attaque aussi mauvaise que l’est l’unité des Jets. Cela pourrait faire beaucoup de bruit pour rien dans quelques semaines, car il n’y a absolument aucune raison pour que Rodgers revienne si les Jets ne sont pas en lice pour les séries éliminatoires.

Personne n’en parlerait même si Rodgers lui-même n’insinuait pas qu’il allait revenir cette saison. Cela ne doit pas nécessairement être un miracle médicinal moderne qui défie tout ce que l’on savait auparavant sur les larmes d’Achille dans la NFL – attendez simplement l’année prochaine et voyez si Rodgers peut revenir en forme une fois qu’il sera vraiment au complet.