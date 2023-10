Aaron Rodgers n’a pas exclu de faire un retour « miraculeux » pour les Jets cette saison

Aaron Rodgers a déclaré mardi qu’il souffrait d’une blessure à la cheville en plus de la déchirure du tendon d’Achille gauche qu’il était en rééducation après une opération.

Lors de son apparition hebdomadaire dans « The Pat McAfee Show », le quart-arrière des Jets de New York a déclaré qu’il souffrait d’un problème deltoïde. Le deltoïde est le ligament principal de la cheville interne. Rodgers portait une attelle à la cheville alors qu’il marchait avec des béquilles sur la touche b avant la défaite des Jets dimanche soir contre Kansas City.

Rodgers, 39 ans, a réitéré qu’il n’excluait pas de revenir cette saison. L’entraîneur des Jets, Robert Saleh, a déclaré après la blessure que c’était la fin de la saison.

Rodgers a été opéré le 13 septembre, deux jours après la blessure. Le Dr Neal El Attrache a réalisé la procédure à Los Angeles. Il a été rapporté que Rodgers avait eu recours à une procédure de « pont rapide », conçue pour accélérer le processus de réadaptation.

La période de récupération typique d’une déchirure du tendon d’Achille est de six à neuf mois. Rodgers a déclaré qu’il était « bien en avance sur les protocoles normaux ».

« Il n’y a rien de normal dans la façon dont j’aborde cette cure de désintoxication », a déclaré Rodgers mardi. « La pratique courante est d’environ six semaines dans une botte, et j’étais dans une chaussure en 13 jours.

« C’est juste mon état d’esprit. Je crois au pouvoir de l’intention. Je crois à la prière. Je crois en votre état mental et au pouvoir de la volonté. Je crois qu’il faut faire de la place pour que le miraculeux se produise. »

Rodgers a été blessé quatre fois lors de ses débuts à New York. Les Jets se sont ralliés pour gagner ce match mais ont une fiche de 0-3 depuis.

New York a acquis le quadruple MVP de Green Bay au printemps dernier dans l’espoir qu’il puisse ramener la franchise qui souffre depuis longtemps aux séries éliminatoires. Il a accepté un contrat restructuré qui lui donne 75 millions de dollars garantis cette année et l’année prochaine.

Reportage de l’Associated Press.

