Aaron Rodgers mène les Jets à une victoire de 24-3 contre les Patriots avec une performance vintage : points clés à retenir

La première performance d’Aaron Rodgers au MetLife Stadium depuis sa déchirure du tendon d’Achille lors de la première semaine de la saison 2023 était un grand cru.

Faisant preuve de la même mobilité et de la même précision qui lui ont permis de remporter quatre titres de MVP, Rodgers a permis aux Jets de New York de remporter une victoire de 24-3 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre jeudi soir, les Jets remportant leur deuxième victoire de la saison. Le joueur de 40 ans a affiché une note de passeur de 118,9 jeudi soir tandis que sa défense a limité la Nouvelle-Angleterre à seulement 2,9 verges par jeu.

Longtemps après que les fans ont commencé à scander le nom de Rodgers au troisième quart-temps, les Patriots ont choisi de faire jouer le quarterback recrue Drake Maye dans les dernières minutes du quatrième quart-temps alors que le match était hors de contrôle. Le troisième choix au total a fait ses débuts avec un peu plus de quatre minutes à jouer.

L’AthlétiqueZack Rosenblatt et Chad Graff analysent les principaux points à retenir.



Rodgers célèbre avec Allen Lazard après un touchdown au premier quart-temps. (Photo : Al Bello / Getty Images)

Le sommet de Rodgers en exposition

C’était le Aaron Rodgers du bon vieux temps. Le joueur de 40 ans ne ressemblait pas à un joueur de 40 ans, surtout les trois fois où il s’est mis en mouvement, deux fois pour des premiers essais. Rodgers s’est épanoui dans la poche en se débarrassant rapidement du ballon, mais il a aussi réussi à dominer même lorsque les Patriots ont exercé une pression.

Robert Saleh sur la mobilité d’Aaron Rodgers : « Il n’est peut-être plus ce qu’il était, mais il a beaucoup de choses dans ses jambes. » — Zack Rosenblatt (@ZackBlatt) 20 septembre 2024

Les Jets ont commencé à tirer en attaque, lançant le ballon presque à chaque jeu lors de leur première possession. Cette attaque a été perturbée par une pénalité pour retenue mal chronométrée qui a contrecarré toute tentative de marquer des points. Mais contrairement aux années précédentes, les Jets ont rapidement rebondi et l’attaque menée par Rodgers a dominé la première mi-temps.

Pour le troisième match consécutif, les Jets ont marqué au moins trois touchés, ce qu’ils n’ont accompli que lors de deux matchs en 2023. Le plafond pour cette équipe des Jets est beaucoup plus élevé lorsque Rodgers fait face comme ça, surtout avec une ligne offensive bien améliorée et un groupe d’armes qui est meilleur que ce que les Jets ont déployé depuis longtemps. Zack Rosenblatt, journaliste pour les Jets

Une performance bien nécessaire pour la défense de New York

Après quelques semaines de jeu défensif irrégulier, en particulier sur la ligne défensive, le coordinateur défensif des Jets, Jeff Ulbrich, a élaboré un plan de jeu intelligent qui a laissé les Patriots perplexes.

La ligne offensive de la Nouvelle-Angleterre est peut-être l’une des pires de la NFL, mais les Jets devaient quand même montrer qu’ils pouvaient dominer devant contre un adversaire inférieur, et c’est exactement ce qu’ils ont fait.

Ulbrich a fait plus de blitz jeudi qu’il ne l’a fait pendant la majeure partie de son mandat de coordinateur défensif et d’ailier défensif Will McDonald a aidé les Jets à se sentir un peu mieux après la perte de Jermaine Johnson – et de l’absence de Haason Reddick – avec une performance stellaire en première mi-temps. Au cours des trois quarts-temps, les Patriots n’avaient que 118 yards d’attaque. Quelques minutes après le début du quatrième quart-temps, ce chiffre est tombé à 85 yards nets. Cela n’a pas beaucoup changé depuis. Les Jets ne sont peut-être pas confrontés à une attaque aussi mauvaise que celle des Patriots cette année encore – mais les Jets n’ont pas toujours battu les adversaires qu’ils auraient dû battre ces dernières années. Ils l’ont fait jeudi. Feuille de rose

À quoi ressemblait Maye ?

Les Patriots ont été prudents avec Maye, ne voulant pas mettre leur précieux quarterback recrue sur le terrain avec un casting de soutien médiocre.

Mais après une défaite cuisante, le plan a changé.

Maye, le troisième choix de la draft d’avril, a fait ses débuts en NFL jeudi soir, alors qu’il était entré dans le match avec un peu plus de quatre minutes à jouer. Il a complété 4 de ses 8 passes pour 22 yards et, comme Jacoby Brissett, il était constamment sous pression. Maye a été plaqué deux fois lors de son seul drive.

Sa première passe a été presque interceptée et son deuxième dropback s’est terminé par un gros coup sur une mêlée. Mais Maye s’est installé après cela et s’est amélioré avec quelques passes courtes. Le drive de 46 yards qu’il a mené a été le deuxième plus long de l’équipe de la soirée. Chad Graff, journaliste des Patriots

Les Patriots ont de sérieux problèmes de protection

Il sera difficile pour les Patriots d’avoir ne serait-ce qu’un semblant d’attaque fonctionnelle derrière la ligne offensive qu’ils ont construite.

L’entraîneur Jerod Mayo et le directeur général de facto Eliot Wolf ont passé les semaines précédant la saison à insister sur le fait qu’il n’y avait aucun problème concernant la ligne offensive et à proclamer que tous les discours sur les problèmes à ce niveau étaient largement exagérés.

Maintenant, trois semaines après le début du match, les Patriots n’ont plus de soucis majeurs. Les cinq premiers ont été si mauvais jeudi soir que Brissett a été touché sur presque la moitié de ses dropbacks. Le groupe a débuté le match classé 31e en termes de taux de pression autorisé, et il se pourrait bien qu’il devienne la nouvelle équipe à la dernière place après cette performance.

Ce qui est exaspérant dans cette histoire, c’est à quel point elle était prévisible. Les Patriots avaient une ligne offensive épouvantable l’année dernière, et ils ont essayé de la réparer en signant les joueurs de métier Vederian Lowe et Chukwuma Okorafor et en recrutant un tackle droit au troisième tour (Caedan Wallace) pour jouer au poste de tackle gauche.

Ce fut un désastre total et complet. Graff

Les Patriots ont du mal à s’attaquer

La défense des Patriots était censée être leur colonne vertébrale. C’est peut-être ce qui fait de jeudi une telle catastrophe pour les Patriots. Il n’est pas surprenant que l’attaque ait été mauvaise ou que la ligne offensive ait eu des problèmes, mais le secteur dans lequel les Patriots avaient confiance était un désastre total.

Ils ont perdu leur linebacker Ja’Whaun Bentley, un joueur très fiable, à cause d’une déchirure musculaire pectorale plus tôt dans la semaine, et sans lui sur le terrain, les Pats ne pouvaient en quelque sorte pas plaquer qui que ce soit.

Ils ont raté plus d’une douzaine de plaquages ​​et ont été complètement déchiquetés à tous les niveaux. Ce sera un gros test pour Mayo, un début d’adversité pour lui dans sa tentative de réparer sa défense prisée – d’autant plus que le prochain match est un voyage chez les 49ers de San Francisco. Graff

Lecture obligatoire

(Photo : Robert Deutsch / Imagn Images)