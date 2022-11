Aaron Rodgers: le quart-arrière des Packers de Green Bay déclare que la saison n’est «pas terminée» malgré une sixième défaite en sept contre les Titans du Tennessee | Nouvelles de la NFL

Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay ont été battus 27-17 par les Titans du Tennessee jeudi soir pour tomber à 4-7 cette saison

Aaron Rodgers refuse d’admettre sa défaite dans la poursuite des éliminatoires des Green Bay Packers, soulignant que leur saison “n’est pas terminée”, malgré une sixième défaite en sept contre les Titans du Tennessee jeudi soir.

Les Packers ont perdu 27-17 contre les Titans, les ramenant à 4-7 cette saison et plus loin derrière les Vikings du Minnesota (8-1) dans leur division.

Une place Wild Card est peut-être encore possible, mais les 49ers de San Francisco (5-4) occupent actuellement la septième et dernière tête de série de la NFC, Green Bay devant probablement gagner ses six matchs restants pour s’assurer une place en séries éliminatoires.

Packers de Green Bay saison 2022 La semaine Adversaire Résultat Une @ Vikings du Minnesota L 7-23 Deux contre les Bears de Chicago W 27-10 Trois @ Boucaniers de Tampa Bay F 14-12 Quatre contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre F 27-24 (OT) Cinq contre les Giants de New York (Londres) L 22-27 Six contre les Jets de New York L 10-27 Sept @ Commandants de Washington L 21-23 Huit @Buffalo Bills L 17-27 Neuf @ Lions de Détroit L 9-15 Dix contre les Cowboys de Dallas F 31-28 (OT) Onze contre les Titans du Tennessee L 17-27

“Nous devons exploiter notre potentiel”, a déclaré Rodgers aux journalistes après le match. “Si nous jouons à la hauteur de notre potentiel, nous pouvons gagner nos six derniers matchs. J’en ai confiance.

“Évidemment, je dois jouer à mon potentiel. Ce soir n’était-ce pas.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Titans du Tennessee contre les Packers de Green Bay de la semaine 11 de la saison NFL. Faits saillants des Titans du Tennessee contre les Packers de Green Bay de la semaine 11 de la saison NFL.

Il a ajouté: “La saison n’est pas terminée. Il reste encore six opportunités. Nous avons un match difficile [in Week 12 against the Eagles]je dois aller à Philadelphie.

“J’espère que nous pourrons utiliser ces quelques jours pour nous remettre un peu en forme ou nous rafraîchir l’esprit, puis évidemment nous devons gagner ces prochains matchs.”

Semaine 12 : @ Eagles de Philadelphie (8-1), 27 novembre

Semaine 13 : @ Bears de Chicago (3-7), 4 décembre

Semaine 14 AU REVOIR

Semaine 15 : vs Los Angeles Rams (3-6), 19 décembre

Semaine 16 : @ Miami Dolphins (7-3), 26 décembre

Semaine 17 : contre les Vikings du Minnesota (8-1), le 1er janvier

Semaine 18 : vs Detroit Lions (3-6), 7/8 janvier

Rodgers est allé 24 sur 39 pour 227 verges, avec deux touchés, dans la défaite contre les Titans. Le double MVP de la ligue en titre et quadruple vainqueur du prix, a été au cœur des luttes de Green Bay en 2022, avec une moyenne de 231,1 verges par la passe.

Il y avait de l’espoir que Rodgers et l’équipe avaient tourné le coin en se ralliant à un déficit de deux touchés au quatrième quart pour battre les Cowboys de Dallas 31-28 en prolongation dimanche dernier. Le QB de 38 ans a lancé trois passes de touché – toutes au receveur recrue Christian Watson – et l’équipe a dépassé les 30 points dans un match pour la première fois cette saison.

Rodgers a poursuivi sa connexion naissante avec Watson contre les Titans, la paire se combinant pour deux autres touchés dans la défaite, mais le futur quart-arrière du Temple de la renommée a par ailleurs déploré une mauvaise performance de passe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Aaron Rodgers et Christian Watson se combinent pour un touché après avoir trompé la défense des Titans du Tennessee. Aaron Rodgers et Christian Watson se combinent pour un touché après avoir trompé la défense des Titans du Tennessee.

“Je dois lancer le ballon mieux que je ne l’ai fait ce soir”, a déclaré Rodgers. “Pas beaucoup de marge d’erreur pour nous et certainement pas contre une équipe qui vous donne des opportunités. Nous devons avoir ces jeux.”

Parmi les jeux que Rodgers souhaitait pouvoir récupérer, il y avait un lancer sur les troisième et 12, traînant de 10 avec neuf minutes et demie à faire au quatrième quart, quand il a raté un Sammy Watkins grand ouvert au milieu, menant à un punt.

Tentant d’expliquer la racine de ses difficultés, Rodgers a déclaré que ce n’était pas à cause d’une blessure au pouce qu’il soignait depuis une défaite à la cinquième semaine contre les Giants de New York à Londres.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Giants de New York contre les Packers de Green Bay au Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Faits saillants des Giants de New York contre les Packers de Green Bay au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

“Je ne pourrais pas te dire [or] pointe une chose”, a-t-il dit. “Je ne vais pas trouver d’excuses pour mon pouce. C’est pareil depuis New York.

“J’avais l’impression que, fondamentalement, j’étais dans une bonne position. Je n’avais tout simplement pas le même type d’adhérence constante et la balle sortait de la même manière. J’ai lancé beaucoup de sortes de wobblers ce soir.

“Il y avait du vent et j’ai juste raté quelques lancers que j’aurais dû faire. Certainement celui de Sammy [Watkins] et celui d’Allen [Lazard].”

LaFleur : Il n’y a pas de marge d’erreur

L’entraîneur-chef des Packers, Matt LaFleur, n’a pas exactement partagé le ton optimiste de Rodgers sur la route à suivre pour l’équipe lorsqu’il s’est adressé aux journalistes après le match.

“Extrêmement déçu en ce moment de faire une telle performance”, a déclaré LaFleur plus sombre. “Surtout avec où nous en sommes dans la saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Cowboys de Dallas contre les Packers de Green Bay de la semaine 10 de la saison NFL. Faits saillants des Cowboys de Dallas contre les Packers de Green Bay de la semaine 10 de la saison NFL.

“Je ne sais même pas quoi dire. Ce n’était pas comme il y a quelques jours [against the Cowboys]et c’est pourquoi vous n’êtes aussi bon que lors de votre dernier match et chaque fois que vous entrez sur ce terrain, vous devez y aller et le faire.

“Même lorsque nous sommes tous sur la même longueur d’onde, nous n’exécutons pas, très franchement, au niveau dont nous avons besoin. C’est pourquoi nous sommes assis ici à 4-7 !

“Nous ne sommes pas dans une très bonne position en ce moment, c’est sûr. Comme je l’ai dit aux gars, il n’y a pas de marge d’erreur. Point final.”

Les Packers de Green Bay se rendront ensuite à Philadelphie pour affronter Jalen Hurts et les Eagles 8-1

Les Packers sont sur la route pour les deux prochaines semaines, se rendant à Philadelphie (8-1) le dimanche 27 novembre, avant d’affronter ensuite leurs rivaux de la division NFC Nord, les Bears de Chicago (3-7), lors de la semaine 13.

La semaine de congé de Green Bay suit après cela, avant de terminer la saison avec un match à domicile contre le champion en titre du Super Bowl, les Rams de Los Angeles (3-6), sur la route des Dolphins de Miami (7-3), puis de retour à -sorties de retour au Lambeau Field contre les Vikings (8-1) et les Lions de Détroit (3-6).

Cette saison pourrait-elle être la dernière de Rodgers ?

Compte tenu des difficultés de Rodgers cette saison et de son âge avancé, il a été suggéré que cela pourrait être sa dernière année dans la NFL.

NBC Discussion sur le football professionnel (Sky Sports NFL, en semaine, 18h) Le présentateur Mike Florio dit qu’il y a une “ambiance de finalité” autour de Rodgers, malgré son insistance sur le fait que la saison de Green Bay n’est pas terminée.

Il y a également eu de plus en plus de spéculations sur l’avenir du quart-arrière Tom Brady, 45 ans, cette saison.

“La NFL est dans une position idéale depuis quelques années pour profiter d’un groupe de très bons quarts plus âgés et d’un groupe de très bons jeunes quarts”, a déclaré Florio.

“J’avais dit que nous étions dans un âge d’or du quart-arrière. Le seul problème est l’âge.

“Nous avons vu certains des gars les plus âgés diminuer. On s’est demandé si Tom Brady avait fini? Pas si vite là-dessus. Mais maintenant, le double MVP en titre a l’air ordinaire, les yeux vitreux la nuit dernière. Il manquait lance mal.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un aperçu de certaines des plus grosses bévues de la série de cinq défaites des Packers de Green Bay au cours de cette saison. Un aperçu de certaines des plus grosses bévues de la série de cinq défaites des Packers de Green Bay au cours de cette saison.

“Il y a eu un lancer au quatrième quart, alors que c’était un match à 10 points et que les Packers essayaient de faire bouger les choses… J’aurais pu manquer autant Sammy Watkins !

“C’était magnifique à voir. Et ça commence tout juste à devenir définitif. Je ne suis pas sûr qu’il jouera l’année prochaine.

Florio a ajouté: “C’est comme si la porte du garage commençait à se fermer sur la carrière de Rodgers. Ils doivent aller 6-0 [to finish the season]. S’ils devaient en perdre un autre et passer à 4-8, ils auraient besoin de gérer le tableau et également d’obtenir de l’aide – et, même dans ce cas, je ne pense pas qu’un record de 9-8 vous permette d’entrer. [the playoffs] cette année dans le NFC.

“Les séries éliminatoires commencent pour les Packers dans neuf jours contre les Eagles. S’ils veulent y arriver, ils doivent agir comme s’ils avaient commencé à Philadelphie.”

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !