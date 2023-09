Aaron Rodgers : le quart-arrière des Jets de New York dit que les sceptiques le motiveront à revenir d’une opération au tendon d’Achille | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le quart-arrière des Jets de New York, Aaron Rodgers, a été contraint de quitter ses débuts avec les Jets après qu’un premier sack ait causé sa blessure à Achille.

Le quart-arrière des Jets de New York, Aaron Rodgers, dit qu’il utilisera les sceptiques comme motivation dans sa rééducation suite à une opération au tendon d’Achille et indique qu’il rejouera au football – peut-être même cette saison.

Rodgers s’est déchiré le tendon d’Achille gauche lors du quatrième match de ses débuts avec sa nouvelle équipe lundi soir, une victoire de 22-16 en prolongation contre les Bills de Buffalo.

Le quadruple MVP de la NFL a été opéré mercredi à Los Angeles.

« Je pense que ce que j’aimerais dire, c’est : laissez-moi douter », a déclaré Rodgers lors d’une apparition sur ESPN « The Pat McAfee Show » vendredi.

« Donnez-moi les horaires. Donnez-moi toutes les choses qui, selon vous, peuvent, devraient ou vont se produire, car tout ce dont j’ai besoin, c’est d’un petit pour cent supplémentaire d’inspiration. C’est tout ce dont j’ai besoin.

« Alors donne-moi tes doutes, donne-moi tes pronostics et regarde ensuite ce que je fais. »

L’opération de Rodgers a été réalisée par le Dr Neal ElAttrache, un chirurgien orthopédiste basé à Los Angeles qui a travaillé avec de nombreux athlètes professionnels au cours de sa carrière. Le quart-arrière de 39 ans fait face à une convalescence et une rééducation longues et ardues après sa blessure.

« Il y a certainement des chances contre moi en fonction de mon âge, mais j’aime ça », a déclaré Rodgers. « Mettez toutes les chances contre moi et voyez ce qui se passe. »

Il a déclaré avoir parlé à plusieurs personnes ayant subi une blessure similaire et un processus de réadaptation.

« Mon objectif et mon dévouement sont d’acquérir le plus d’informations possible », a déclaré Rodgers. « Et puis, en plus de ce que j’ai déjà mis en place, il y a un très bon plan de rééducation qui va, je pense, choquer certaines personnes. »

Rodgers n’a fixé aucun calendrier pour son retour, mais il a clairement indiqué qu’il avait l’intention de rejouer au football. On lui a demandé s’il voulait dire cette saison – si les Jets se qualifient pour les séries éliminatoires.

« Je ne ferai aucune de ces déclarations », a déclaré Rodgers. « Je ne pense pas que ce soit juste pour moi. Je pense, comme l’a dit Kevin Garnett, que tout est possible. »

