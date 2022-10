Aaron Rodgers: Green Bay Packers QB dit que l’équipe fait trop d’erreurs et que les responsables ne devraient pas jouer | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers dit que les joueurs doivent s’approprier leurs difficultés jusqu’à présent cette saison

Le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, s’est prononcé contre ses coéquipiers après le début de saison décevant de l’équipe 3-4, affirmant que “les gars qui font trop d’erreurs ne devraient pas jouer”.

Rodgers était d’humeur optimiste immédiatement après la troisième défaite consécutive de l’équipe cette saison, une défaite 23-21 face aux Washington Commanders dimanche. “Je ne suis pas inquiet pour cette équipe”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il croyait toujours que l’équipe pourrait se qualifier pour les séries éliminatoires.

Mais, lors de son apparition hebdomadaire sur Le spectacle de Pat McAfeeRodgers a semblé adopter un ton différent, blâmant les luttes de Green Bay sur trop d’erreurs et un manque d’appropriation de la part des joueurs.

“Ce n’est pas le genre de football auquel nous avons l’habitude de jouer au fil des ans”, a déclaré Rodgers mardi. “Nous avons eu tellement d’erreurs mentales et d’erreurs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Packers de Green Bay contre les commandants de Washington de la septième semaine de la saison de la NFL, l’équipe de Rodgers glissant vers une défaite choc Faits saillants des Packers de Green Bay contre les commandants de Washington de la septième semaine de la saison de la NFL, l’équipe de Rodgers glissant vers une défaite choc

“Il y a certainement eu des saisons où nous avons en moyenne quatre ou cinq, six, peut-être sept au maximum, des sortes d’erreurs mentales ou des devoirs manqués par semaine.

“Cette saison, il y en a beaucoup plus. C’est à deux chiffres chaque semaine.”

Après avoir marqué un touché lors de leur deuxième entraînement dimanche, l’attaque de Rodgers n’a obtenu que deux premiers essais sur ses cinq prochaines possessions.

Les Packers n’ont en moyenne que 18,3 points offensifs par match en 2022, le moins au cours des sept premiers matchs d’une saison dans la carrière de Rodgers. Il est également sur le rythme des pires en carrière en verges par la passe par match (228,1) et en verges par la passe par tentative (6,5).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les Packers de Green Bay ont tenté une course finale désespérée pour un touché, lançant des latéraux sur le terrain à la fin de leur défaite contre les commandants de Washington Les Packers de Green Bay ont tenté une course finale désespérée pour un touché, lançant des latéraux sur le terrain à la fin de leur défaite contre les commandants de Washington

La défense de Green Bay, quant à elle, n’a pas pu ralentir Taylor Heinicke et les Commanders en seconde période dimanche, permettant aux scores sur trois possessions consécutives de céder la tête.

Rodgers a déclaré que les joueurs doivent s’approprier les difficultés de l’équipe. “Je pense que lorsque les joueurs prendront vraiment le dessus, alors vous verrez la possibilité que nous fassions une course”, a-t-il déclaré.

“Je ne parle pas des joueurs usurpant le pouvoir des entraîneurs. Je parle de nous prendre le relais. Nous nous approprions ce que nous mettons sur le terrain… en nous appropriant vos habitudes quotidiennes et vos routines.

“Juste parce que nous sommes une jeune équipe, nous ne pouvons tout simplement pas écrire cela comme:” Oh, nous le découvrons. Les recrues découvrent ce truc “. Et bla, bla, bla.

NFL en direct Vivre de

“Nous avons besoin de tout le monde sur la même page pour faire les jeux qui sont possibles. Nous avons besoin d’eux du lundi au samedi pour prendre le temps d’être prêts à jouer dimanche. Parce qu’il y a trop de fois dans le jeu où il y a des choses simples et simples qui sont juste ne s’accomplit pas.”

Rodgers a ajouté : “Les gars qui font trop d’erreurs ne devraient pas jouer.

“Je dois commencer à couper quelques répétitions, et peut-être que les gars qui ne jouent pas, donnez-leur une chance.”

Cela ne devient pas plus facile pour Rodgers et co, avec les Packers sur la route lors de la huitième semaine en direction des Buffalo Bills 5-1, qui se vantent de l’attaque n ° 1 de la NFL et de la défense la mieux classée.

“Personne ne va nous donner une chance d’aller à Buffalo sur ‘Sunday Night Football’, avec une chance d’être exposé”, a déclaré Rodgers après leur dernière défaite. “Tirez, c’est peut-être la meilleure chose pour nous.”

