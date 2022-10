Aaron Rodgers: Green Bay Packers QB dit que le match de Londres contre les Giants de New York dimanche est «un rêve» | Nouvelles de la NFL

Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay joueront à Londres pour la première fois ce dimanche contre les Giants de New York

Le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, a déclaré que le tout premier match de la série internationale de l’équipe à Londres ce week-end était “un rêve”, le MVP en titre de la ligue souhaitant seulement pouvoir passer plus de temps au Royaume-Uni.

La rencontre de ce dimanche entre les Packers et les Giants de New York au Tottenham Hotspur Stadium sera le 32e match de la NFL à se jouer à Londres, Green Bay représentant également la 32e et dernière équipe à faire le déplacement depuis que les Giants sont apparus dans le tout premier Match de la série internationale en 2007 à Wembley.

Plus tôt cette semaine, l’entraîneur-chef des Packers, Matt LaFleur, a déploré le changement du programme d’entraînement de l’équipe alors qu’ils se préparent pour un vol jeudi soir vers Londres qui les verra arriver vendredi matin avant une séance d’entraînement à l’heure du déjeuner. Mais Rodgers souhaite personnellement que le voyage soit plus long.

Ce fut une soirée historique pour le QB Aaron Rodgers des Packers de Green Bay alors qu'il lançait sa 500e passe de touché en carrière dimanche contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

“Écoutez, les entraîneurs sont des créatures d’habitude, encore plus que les joueurs”, a déclaré Rodgers à propos des commentaires de LaFleur. “Chaque fois qu’il y a un ajustement minutieux à l’horaire, cela les dérègle tous. Donc je ne lirais pas trop là-dedans.

“Nous sommes tous excités. Je pense que la raison pour laquelle j’ai dit que je voulais y aller tôt était juste pour découvrir un peu de cette culture, pour pouvoir sortir et voir des sites et interagir avec les fans et … tirer, allez dans un pub et prenez une Guinness ou quelle que soit la bière locale.

“C’est ce que nous voulons tous faire, ceux d’entre nous qui veulent partir plus tôt.

Le chef de la NFL pour l'Europe et le Royaume-Uni, Brett Gosper, a déclaré que le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, était très enthousiaste à l'idée de jouer un match de saison régulière à Londres cette année.

“De toute évidence, l’heure à laquelle nous partons pourrait mettre un peu de stress sur le calendrier. Mais c’est au fond des préoccupations.”

Les équipes sont désormais tenues de jouer à l’international en rotation, et la visite de Green Bay a été facilitée par l’ajout d’un 17e match. Les Packers sont l’équipe « à domicile » désignée dimanche.

“Pour nous, c’est un rêve”, a ajouté Rodgers. “Je parle de faire ça depuis des années, depuis qu’ils ont commencé ça – j’avais hâte d’y aller.

“Mais personne ne veut abandonner un match à domicile de Green Bay. C’est donc excitant d’avoir enfin la chance de passer au-dessus.”

Regardez les moments forts d'une finale palpitante entre les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Vikings du Minnesota au Tottenham Hotspur Stadium dimanche dernier.

Les Packers et les Giants ont actuellement une fiche de 3-1 cette saison, ce qui en fait la première fois qu’un match de la série internationale à Londres met en vedette deux équipes avec des records de victoires. C’est aussi le premier match à présenter le MVP de la ligue en titre alors que Rodgers se prépare à occuper le devant de la scène.

Quant aux Giants, ils s’inquiètent actuellement de la forme physique de leur quart partant Daniel Jones.

Faits saillants des Bears de Chicago contre les Giants de New York lors de la quatrième semaine de la saison NFL.

Jones a subi une entorse à la cheville lors de la victoire 20-12 de New York contre les Bears de Chicago dimanche dernier, et le remplaçant Tyrod Taylor est parti après avoir subi une commotion cérébrale. Jones est revenu au jeu, mais était extrêmement limité.

Jones s’est entraîné mercredi et a déclaré aux journalistes après la séance qu’il se sentait bien et qu’il “ferait tout ce que je peux pour être là-bas”.

