Aaron Rodgers fait allusion au retour des Jets : « Je me relèverai » | LE SALON DU CARTON

Après une blessure mettant fin à la saison, beaucoup pensaient que la déchirure du tendon d’Achille d’Aaron Rodgers pourrait suffire à le retirer définitivement de la ligue. Mais un récent message social laisse entendre que le quart-arrière a l’intention de revenir chez les Jets de New York, guéri et prêt à jouer, la saison prochaine. Craig Carton est rejoint par Willie Colon et David Jacoby pour réagir au message d’Aaron et décider à quoi ressemble cette saison avec Rodgers en marge.



