Aaron Rodgers exclu pour la saison des Jets avec Achille déchiré | LE SALON DU CARTON

Détails de la vidéo

C’est officiel. Au grand désarroi de Craig Carton, la très attendue saison dirigée par Aaron Rodgers pour les Jets de New York n’est plus. Le quart-arrière a été exclu avec un Achille entièrement urbain et ne devrait pas revenir cette année. Plaxico Burress et Willie Colon se joignent pour décider si nous verrons Aaron Rodgers entrer sur le terrain à l’avenir, et encore moins revenir en tant que quart-arrière des Jets de New York.



IL Y A 41 MIN・le spectacle des cartons・2:13