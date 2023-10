Aaron Rodgers et Robert Saleh sonnent après que les Jets aient battu Sean Payton et les Broncos

Aaron Rodgers n’était peut-être pas avec les Jets lorsqu’ils ont battu les Broncos de Sean Payton à Denver dimanche. Mais il regardait New York s’éloigner grâce à un échappé tardif du cornerback Bryce Hall après que Quincy Williams ait forcé Russell Wilson à cracher le ballon.

Et Rodgers avait une personne en tête en particulier : le coordinateur offensif des Jets, Nathaniel Hackett, qui fait son retour à Denver après avoir été congédié l’année dernière, à peine 15 semaines après le début de sa première saison en tant qu’entraîneur-chef des Broncos.

Hackett était auparavant le coordinateur offensif de Rodgers avec les Packers de Green Bay lorsque Rodgers a remporté les deux derniers de ses quatre prix MVP de la NFL. Après son licenciement de Denver, les Jets ont embauché Hackett comme coordinateur offensif, et il a ensuite aidé l’équipe à recruter avec succès Rodgers pour qu’il y demande un échange à Green Bay.

Payton, l’ancien entraîneur-chef des New Orleans Saints, vainqueur du Super Bowl, embauché pour remplacer Hackett avec les Broncos, a fait tourner les têtes pendant le camp d’entraînement lorsqu’il a déchiré son prédécesseur, qualifiant le passage de Hacket avec l’équipe en 2022 de « l’un des pires emplois d’entraîneur de l’histoire ». de la NFL » dans une interview avec USA Today.

Payton avait également déclaré à l’époque que son approche avec les Broncos serait « à l’opposé » de « tout ce dont j’ai entendu parler la saison dernière ». Il a même critiqué les Jets pour avoir « tenté de gagner l’intersaison » avec l’embauche de Hackett et l’acquisition ultérieure de Rodgers.

Payton a qualifié plus tard ses commentaires sur Hackett d ‘«erreur» qu’il a regretté.

Cependant, Rodgers a riposté contre Payton quelques jours plus tard, le qualifiant de « peu sûr de lui » et voulant « définir [himself] pour une sorte de chute facile si ça ne se passe pas bien pour cette équipe cette année. »

« Je pense que c’était hors de propos, inapproprié, et je pense qu’il doit garder les noms de mes entraîneurs hors de sa bouche », a déclaré Rodgers.

« Si vous ne gagnez pas ce match, vous serez peut-être de retour parmi nous » – Rob Gronkowski plaisante sur le match de Sean Payton avec Nathaniel Hackett

Alors que les Jets se démènent après la rééducation de Rodgers suite à une déchirure du tendon d’Achille qui n’a subi que quatre ruptures dans la saison, les Broncos sont tombés à 1-4 sous Payton après la défaite de dimanche contre les Jets. Le jeu de Russell Wilson s’est amélioré, mais les Broncos ont la pire défense de la ligue, accordant 36,2 points par match.

Même les Jets, dont l’offensive a été incohérente depuis que l’ancien choix n ° 2 au classement général Zach Wilson a été repoussé au poste de titulaire après la blessure de Rodgers, ont marqué 31 points, un sommet de la saison contre Denver.

Rodgers n’était pas la seule personne à avoir en tête les commentaires de Payton pendant l’intersaison après la victoire des Jets. L’entraîneur-chef Robert Saleh, qui a également défendu Hackett après l’interview de Payton, a donné le ballon à son coordinateur offensif.

Plusieurs autres joueurs de haut niveau, tels que le demi de coin Sauce Gardner, se sont également joints à la pêche à la traîne, tout comme les comptes officiels de l’équipe sur les réseaux sociaux.

