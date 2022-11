Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay adoptent l’étiquette «outsider» après avoir atteint un nouveau creux lors de la défaite contre les Lions de Detroit | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Aaron Rodgers des Green Bay Packers a été éliminé trois fois lors de leur match contre les Lions de Detroit

Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay sont dangereusement proches d’un célèbre cri de ralliement “run the table” après avoir couru sa course, la défaite 15-9 de dimanche offrant un nouveau plus bas à leur saison 2022 crachotante.

Les Packers ont maintenant perdu cinq matchs de suite pour la première fois avec Rodgers au quart-arrière depuis 2008, leur MVP consécutif en titre lançant trois interceptions à égalité, un sommet en carrière, pour porter son total de l’année à sept – son plus haut depuis 2016.

Une sortie de neuf points et trois choix est venue contre la pire défense en fuite de la ligue, qui a renvoyé cette semaine l’entraîneur des arrières défensifs Aubrey Pleasant après une séquence de cinq défaites consécutives, ainsi que la fin d’une semaine qui a vu la date limite des échanges passer sans aucun des ajouts à une attaque brisée malgré les informations faisant état d’une solide course contre l’ailier serré des Raiders de Las Vegas Darren Waller et l’ancien receveur des Steelers de Pittsburgh Chase Claypool.

Dimanche soir, le porteur de ballon étoile Aaron Jones, le prometteur receveur recrue Romeo Doubs et le jeune demi de coin Eric Stokes quittaient le Ford Field avec des bottes de marche en raison de blessures subies pendant le match.

Le scénario avait peut-être atteint son apogée lorsque les médias sociaux ont réfléchi à une retraite à mi-temps de type Vontae Davis après deux choix dans la zone rouge, avant qu’un troisième ne déclenche “Jeopardy!” (Rodgers l’a hébergé une fois) gags. Le rappeur Lil Wayne est même intervenu en suggérant que Green Bay aurait dû se séparer de son passeur emblématique avant la saison.

Rodgers a fait une figure découragée alors qu’il tentait de traiter un revers qui laisse leur saison au bord de la capitulation sans retour.

“J’ai été éliminé plusieurs fois dans ma vie, comme beaucoup de mes coéquipiers”, a-t-il déclaré aux journalistes. «J’espère que nous allons creuser profondément et trouver un moyen.

“Nous serons vraiment des outsiders pour de nombreux matchs à l’avenir, j’espère que nous pourrons accepter cela.

“Nous avons deux matchs à domicile, nous devons gagner ces deux matchs, puis cette chose semble un peu différente.”

Rodgers, qui a accepté une prolongation de contrat de 200 millions de dollars sur quatre ans en mars mais a perdu la meilleure arme Davante Adams, a été invité à dire s’il regrettait sa décision de ne pas prendre sa retraite pendant l’intersaison, un journaliste suggérant qu’il avait l’air “parfois misérable” contre les Lions.

“Je pense que c’est une exagération”, a répondu Rodgers. “La frustration et la misère sont deux émotions différentes.

“Quand j’ai décidé de revenir, tout était parti et je ne prends pas de décisions et, avec le recul, je regrette une décision comme celle-là.

“J’étais à fond et c’est sûr que c’est beaucoup de leçons de vie cette année. Mais heureusement, ce n’est pas fini, il reste encore beaucoup de matchs, nous serons probablement comptés par l’homme et nous verrons comment il réagira. “

Les Packers sont assis 3-6 dans un NFC North dirigé par les Vikings du Minnesota avant une rencontre avec une équipe des Cowboys de Dallas 6-2 fraîchement sortie d’une semaine de congé, tandis que l’entraîneur-chef Matt LaFleur se retrouve à devoir répondre à des questions pour savoir s’il envisage un changement au quart-arrière.

“Non, non,” fut la réponse chuchotée à ce dernier.

“Il nous reste huit matchs et nous devons le prendre, nous avons les Cowboys de Dallas qui arrivent à Lambeau”, a-t-il déclaré.

“Ils montent haut en ce moment, une équipe de calibre éliminatoire, des stars partout, nous devons nous remettre au travail, trouver un meilleur plan pour mettre nos gars dans une meilleure position et sortir et se battre à Lambeau .”

Rodgers a terminé le match 23 sur 43 en passant pour 291 verges, une passe de touché de 20 verges à Allen Lazard et trois des choix les plus croustillants de sa carrière.

La première de ses trois interceptions est survenue sur la ligne des cinq mètres au premier quart lorsqu’un poignard destiné à Lazard a ricoché sur le casque de Derrick Barnes et dans les mains en attente de la sécurité Kerby Joseph dans la zone des buts. Le deuxième est arrivé en quatrième et un sur la ligne d’un mètre de Detroit au deuxième quart alors qu’il tentait de trouver le plaqueur gauche David Bakhtiari, pour finalement choisir à la place le rusher recrue Aidan Hutchinson, et le troisième empilé sur les malheurs des Packers tandis que traînant 8-0 au troisième quart alors que Joseph a de nouveau frappé à la ligne des trois verges des Lions pour refuser une passe à Robert Tonyan.

Ce qui a suivi était un Rodgers animé sur la touche dans une image qui caractérisait quelque peu la frustration de sa saison jusqu’à présent.

“Ouais, j’ai eu des lancers s *****, c’est sûr”, a déclaré Rodgers. “Tu sais, le gamin [Joseph] fait une belle [pick] au milieu, mais les deux autres, j’aurais probablement dû simplement vérifier ce jeu et remettre le ballon ou ajuster l’itinéraire sur le premier. Et puis, oui, j’étais juste un peu déséquilibré et j’en ai jeté un mauvais à Dave (Bakhtiari) dans le dos.”

Les Packers de LaFleur sont dans un territoire inconnu et impensable derrière leur quart-arrière tout-puissant, clopinant avec une attaque stagnante et fixant la perspective de plus en plus probable d’un janvier sans football éliminatoire.

“Je suis sûr qu’il est extrêmement frustré comme nous le sommes tous”, a déclaré LaFleur à propos de son signaleur découragé. “Je ne pense pas que nous ayons été dans cette situation, je sais que depuis mon temps nous n’avons pas été dans cette situation, je ne pense pas qu’il ait été dans cette situation trop de fois tout au long de sa carrière. C’est décevant et frustrant mais Je pense que nous pouvons probablement tous faire un meilleur travail pour contrôler cette frustration.”

