Aaron Rodgers et Davante Adams : leurs coéquipiers – et colocataires – tentent de ramener les Jets du gouffre

FLORHAM PARK, NJ — Aaron Rodgers a reçu un appel téléphonique d’un ami proche lundi peu après minuit et, toujours irrité après une défaite 23-20 contre les Bills de Buffalo, il l’a ignoré.

« Je n’étais pas d’humeur », a déclaré Rodgers.

Son ami a rappelé vers 1 heure du matin ; cette fois, Rodgers y répondit. Depuis l’année dernière, Davante Adams et Rodgers se téléphonaient après la plupart des matchs d’Adams des Las Vegas Raiders, souvent sur FaceTime, et ils récapitulaient ce qui s’était passé, ce qu’ils avaient vu, ce qu’ils avaient manqué, ce qu’ils avaient besoin de savoir. C’est ainsi que la conversation a commencé lundi, et ils ont discuté du match des Bills pendant un moment avant qu’Adams ne comprenne enfin la véritable raison pour laquelle il appelait.

«Je monte dans un avion», lui dit Adams.

« Mon cœur s’est brisé », a déclaré Rodgers. « Je me disais : vers où ? »

New York.

« Cela l’a définitivement mis de bien meilleure humeur », a déclaré Adams mercredi dans les installations des Jets, sa première journée avec sa nouvelle équipe.

Mardi, les Raiders ont échangé Adams aux Jets en échange d’un choix conditionnel de troisième ronde, un accord qui semble inévitable depuis que Rodgers est devenu Jet – et alors que les Raiders ont enduré des changements d’entraîneur et un mauvais jeu de quart-arrière. Maintenant, Adams retrouve son quart-arrière préféré, formant ensemble l’un des couples quart-arrière-récepteur les plus prolifiques de la NFL en huit ans avec les Packers de Green Bay.

Lundi soir, Adams a pris un vol aux yeux rouges de Vegas vers le New Jersey. Mercredi matin, il se rendait au travail avec Rodgers, à nouveau ses coéquipiers, se remémorant le bon vieux temps et se mettant au courant avant les débuts d’Adams contre les Steelers de Pittsburgh dimanche soir. Adams reste pour le moment chez Rodgers. Mardi soir, ils ont passé en revue les célèbres signaux manuels complexes que Rodgers utilise pour communiquer avec ses récepteurs. Rodgers a déclaré qu’Adams était déjà au courant à 95 pour cent, même s’ils n’avaient pas joué ensemble depuis qu’Adams avait été échangé de Green Bay aux Raiders après la saison 2021.

« Très surréaliste », a déclaré Rodgers. « Il s’est assis à côté de moi lors de la réunion d’équipe aujourd’hui et je me suis tourné vers lui et lui ai dit : ‘Mec, à quel point c’est fou ?’ C’est quelque chose dont nous plaisantons lorsque nous nous réunissons pendant l’intersaison, mais cela n’a jamais semblé être une possibilité. Il a une présence en lui qui est palpable lorsqu’il entre sur le terrain ou lors d’une réunion et il apporte évidemment l’influence et les distinctions de quelqu’un qui a été au zénith de cette profession. C’est amusant de l’avoir.

Alors que les Jets arrivent à un moment crucial de la saison, l’espoir est que Rodgers et Adams pourront retrouver leur magie au début des matchs. Avec une fiche de 2-4 et une marge d’erreur réduite, les Jets ont acquis Adams pour les aider à se remettre sur la bonne voie. Au cours des trois derniers matchs, les Jets ont récolté en moyenne 15 points par match et dans la zone rouge, ils n’ont marqué que trois touchés en neuf déplacements. Rodgers a lancé quatre interceptions au cours des deux derniers matchs – seulement la deuxième fois qu’il lance autant de choix lors de matchs consécutifs depuis 2008. L’autre fois que cela s’est produit, c’était en 2022, sa première année après que les Packers ont échangé Adams. Le pourcentage d’achèvement de Rodgers cette saison, 61,8, est un plus bas en carrière.

« L’une des principales choses qu’Aaron et moi avons est notre connexion, le non-verbal, la lecture du langage corporel et la simple compréhension du fonctionnement de son esprit », a déclaré Adams. « Beaucoup de ces petites choses sont essentielles au succès. Regardez certains des jeux qui n’ont pas été convertis cette année, c’est une équipe de football 2-4 mais cela pourrait facilement être 5-1 s’ils l’ont fait de la bonne manière et ont cliqué sur certaines opportunités qui se présentent. Cela n’a jamais été loin.

Rodgers pense que la présence d’Adams aidera particulièrement Wilson, qui a connu des difficultés au début de la saison face aux demis de coin n°1 et aux équipes doubles, mais qui avait été solide au cours des deux dernières semaines (21 attrapés, 208 verges, deux touchés).

« (Adams) peut faire beaucoup de choses différentes », a déclaré Rodgers. « Il peut jouer aux trois postes… il a un QI footballistique élevé et maintenant ça va aider (Wilson)… maintenant tu dois choisir ton poison, les doubler tous les deux… ‘Tae a été un monstre dans la zone rouge au fil des ans.’ Beaucoup de touchés dans les délais et hors calendrier. Il peut aider à enseigner aux jeunes qui sont disposés et désireux d’écouter et d’apprendre parce qu’il est un maître de la course sur route et des lâchers et qu’il travaille toujours à perfectionner son métier.

Rodgers, bien sûr, devra trouver des moyens de distribuer le ballon dans une attaque qui est désormais chargée d’armes – Adams, Wilson, le porteur de ballon Breece Hall, le receveur Allen Lazard et, s’il n’est pas échangé, le receveur Mike Williams. L’entraîneur par intérim Jeff Ulbrich a qualifié cela de « problème sympa à avoir ».

« Cela va nous donner l’opportunité d’avoir plus de flexibilité quant à l’endroit où nous déplaçons ces gars », a déclaré Ulbrich. « Cela nous donne beaucoup de liberté pour jouer avec l’alignement de ces gars-là. »

Réponse de Rodgers à l’idée selon laquelle Wilson ou Hall pourraient ne pas être satisfaits de moins de cibles : Et alors.

« Il s’agit de gagner », a déclaré Rodgers. « Ces gars-là vont avoir le leur. Le plus important c’est de gagner. Je le lance au gars ouvert… En faisant entrer Davante, il est en bonne santé et là-bas, il va avoir des opportunités. Mais la façon dont la défense joue dicte où va le ballon… Je pense que Breece devrait être vraiment heureux, je pense que la ligne devrait être vraiment heureuse et je pense que (Wilson) devrait être vraiment heureux.

Pourtant, il est juste de se demander comment tout le monde va réagir, surtout compte tenu de la façon dont Rodgers a historiquement canalisé les cibles vers Adams. En 2020, Rodgers a déclaré à « The Ringer » qu’Adams était le premier dans sa progression sur 80 % des idées de passe des Packers.

Même si Adams aura 32 ans en décembre, lorsqu’il est en bonne santé, il reste l’un des meilleurs et des plus productifs receveurs de la NFL. L’année dernière, alors même que les Raiders faisaient appel à Jimmy Garoppolo et Aidan O’Connell au poste de quart-arrière, Adams a quand même réussi 103 attrapés pour 1 114 verges et huit touchés. Sur «Receiver» de Netflix, Adams a été montré exprimant sa frustration à l’égard de Garoppolo – et il semble que ses sentiments sur la situation du quart-arrière des Raiders ne se soient pas améliorés en 2024, alors que Las Vegas avançait avec Gardner Minshew avant de se tourner vers O’Connell la semaine dernière. . Aucun des deux quarts n’est Aaron Rodgers.

Au cours de la deuxième semaine, Adams a réalisé une performance vintage lors d’une victoire surprise sur la route contre les Ravens de Baltimore : neuf attrapés, 110 verges et un touché. Les Raiders ont battu les Browns lors de la semaine 4 sans Adams, souffrant d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’a également empêché d’entrer au cours des semaines 5 et 6. Mais le lendemain du match des Browns, Adams a demandé un échange.

Rodgers a déclaré qu’il espérait que les Jets échangeraient contre Adams à ce moment-là, mais qu’il ne ressentait pas le besoin de pousser le directeur général Joe Douglas à le faire.

« Je n’en avais pas vraiment besoin », a déclaré Rodgers. « Il y avait des discussions depuis longtemps. Joe et moi avons une conversation très fluide et constante et je pense qu’il savait que si ‘Tae était disponible, j’adorerais l’avoir. Je n’ai pas eu besoin de convaincre parce que Joe aimait aussi Davante… Je n’ai pas eu besoin de faire de recrutement ou de coup de pouce supplémentaire ou quoi que ce soit. Joe sait ce qu’il fait, il n’a pas besoin de mon avis. S’il en avait besoin, je lui aurais dit quel genre de gars est Davante.

Adams a qualifié le processus de « montagnes russes ».

« C’est une chose étrange de dire que je suis heureux, mais évidemment il était temps de changer et tout cela s’est passé un peu bizarrement, mais en fin de compte, nous sommes dans un meilleur endroit », a déclaré Adams. «Je pense que les Raiders sont également dans une meilleure position. Tout le monde peut avancer. »

Du point de vue d’Adams, un divorce avec les Raiders était préférable pour les deux parties, et cela semble provenir en grande partie de la frustration d’Adams face au jeu du quart-arrière à Las Vegas.

« Tous les fans et tous ceux associés aux Raiders voient tout », a déclaré Adams. «Ils voient une demande commerciale et pensent simplement: ‘il veut se retirer et il quitte l’équipe.’ Je ne veux pas de ce sentiment d’impuissance de me sentir sur le terrain et – tous les matchs ne seront pas un match de 100 verges, un match de 150 ou 200 verges – mais je veux avoir le sentiment que je peux avoir un impact le jeu à chaque fois que je touche le terrain. Juste avoir la confiance que je serai capable de faire quelques jeux et de changer le jeu si nécessaire, plutôt que de sortir sur le terrain et de sentir que nous avons besoin de trop de choses pour que je réussisse… parfois il faut facilitez-vous la tâche et arrivez à une situation qui vous permet d’être vous-même.

Lorsqu’on a demandé à Adams de développer l’idée selon laquelle les Raiders seraient mieux lotis sans un receveur du Pro Bowl, Adams a qualifié cela de « grande question », a déclaré qu’il en avait parlé avec l’entraîneur des Raiders Antoinio Pierce et le directeur général Tom Telesco, et puis a dit « laissez-moi choisir mes mots avec soin ici. »

« Je pense à l’usage parfois et à la façon dont vous procédez et à l’idée de la façon dont vous essayez de transmettre le ballon à certaines personnes, si cela ne fonctionne pas, généralement », a déclaré Adams, puis a fait une pause. « Une grande partie du succès qu’Aaron et moi avons eu, nous étions sur la même longueur d’onde. Lui et moi, que ce soit le signal qu’il a donné pour changer le jeu ou savoir quand le ballon allait sortir, comprenant que ce n’est pas parce que vous essayez de doubler une équipe (un receveur) que vous êtes couvert, vous peut toujours battre une sécurité avec un ballon. Juste parce qu’ils veulent s’aligner sur la sécurité et essayer de jouer à Cover-2, nous ne nous contentons pas de l’arrêter et de passer à autre chose. Parfois, il faut trouver un moyen de faire fonctionner la pièce, car si vous recherchez juste une couverture unique pour que je puisse faire une pièce, je ne pourrai pas faire plusieurs pièces au cours d’une année simplement en me basant sur sur la façon dont je suis joué par beaucoup de ces défenses.

«Je pense qu’une partie du problème était de m’amener à un endroit où je suis très familier avec cette attaque et le quart-arrière. Il comprend comment je vois le jeu et comment je vois le ballon lancé et toutes ces choses et parfois il peut rendre les choses plus faciles.

Adams était malheureux à Las Vegas. Rodgers n’est pas satisfait de la façon dont les Jets ont joué ces derniers temps. Mais ils sont heureux ensemble.

« C’est génial d’être de retour, de pouvoir être avec mon gars », a déclaré Adams. « Pouvoir à nouveau passer du temps avec lui tous les jours est quelque chose sur lequel j’accorde beaucoup de valeur, c’est d’avoir sa compagnie. L’avoir à nouveau comme quarterback, je veux dire, il fait partie de la raison pour laquelle je suis qui je suis.

