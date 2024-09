Aaron Rodgers est-il trop bon pour les Jets ?

(NDLR : Ceci est extrait du Pick Six de Mike Sando du 30 septembre 2024.)

Les Jets empruntent-ils le même chemin que les Packers ont emprunté à la fin du mandat de Mike McCarthy ?

Face aux troisième et 10 avec 1:53 à jouer dans un match, ses Jets étaient menés 10-9, le quart-arrière de 40 ans Aaron Rodgers a décoché un lancer d’épaule arrière sur la ligne de touche gauche en direction de Xavier Gipson, un joueur de 23 ans qui est entré dans la NFL en tant qu’agent libre non repêché. Gipson a continué à courir sur la touche. La passe de Rodgers a navigué derrière Gipson, tombant incomplète hors des limites.

Ce jeu à un moment critique a rappelé la déconnexion entre Rodgers et certains de ses coéquipiers beaucoup plus jeunes et beaucoup moins expérimentés vers la fin du parcours du quart-arrière à Green Bay. Comme le dira plus tard un ancien entraîneur de Green Bay de l’ère Rodgers : « Aaron était si bon sur la ligne de mêlée qu’il voulait être dans ce mode tout le temps, mais cela peut stresser les 10 autres gars, surtout si vous avez un jeune. équipe. »

Un conflit similaire a éclaté après la défaite des Jets dimanche. L’entraîneur Robert Saleh — citant 13 pénalités pour 90 verges, dont cinq faux départs — a suggéré que les Jets pourraient ne pas être prêts à gérer les différentes cadences de Rodgers. Rodgers a repoussé, suggérant que sa cadence était une arme, et non un problème, pour les Jets avant dimanche.

Robert Saleh parle de la cadence offensive et de la façon dont cela a été un problème en ce qui concerne les pénalités pour le pré-snap des Jets pic.twitter.com/WQJCLHGi3Z – Vidéos des Jets (@snyjets) 29 septembre 2024

Aaron Rodgers semble être ennuyé lorsqu’on l’interroge sur les commentaires de Robert Saleh sur la réduction de la cadence en attaque. « C’est une façon de procéder. L’autre façon est de les tenir responsables. 😳#Jets pic.twitter.com/PUbM2WvCsK – Jets optimistes (@OptimisticJets) 29 septembre 2024

Les Jets ont un mélange de jeunes et de vieux en attaque. Leurs partants dimanche : Rodgers (40), le plaqueur Tyron Smith (33), l’ailier rapproché Tyler Conklin (29), le receveur Allen Lazard (28), le garde John Simpson (27), le garde Alijah Vera-Tucker (25), l’ailier rapproché Jeremy. Ruckert (24), le receveur Garrett Wilson (24), le centre Joe Tippmann (23), le porteur de ballon Breece Hall (23) et le plaqueur Olu Fashanu (21).

Nul autre que Lazard n’a beaucoup joué avec Rodgers, et cela se voit parfois.

Les Packers de l’ère Rodgers semblaient trouver le bon équilibre sous Matt LaFleur. Les Jets ont-ils le temps et le coaching pour faire de même ? Leur coordinateur offensif, Nathaniel Hackett, était avec Rodgers et LaFleur de 2019 à 2021. L’offensive des Jets a échoué lors de sa défaite 10-9 dimanche malgré que Rodgers ait délivré une série de passes impressionnantes.

L’EPA offensif des Jets pour ce match (moins-18,8) était le septième pire de toutes les équipes avec Rodgers dans l’alignement, se classant 243e sur 249, en comptant les années de Rodgers à Green Bay. Il s’agit d’un énorme changement par rapport à la performance des Jets lors de leur victoire 24-3 contre la Nouvelle-Angleterre la semaine dernière.

« Les Jets à domicile éliminent un rival qui n’est pas très bon, et ensuite ils ont 10 jours pour se préparer à leur prochain adversaire, et ils ressemblent à ça ? » a déclaré un entraîneur vétéran.

Le graphique ci-dessous est une version mise à jour de celui publié la semaine dernière. Cela montre que l’offensive des Jets s’est d’abord redressée avec Rodgers, puis a reculé dimanche.

(Photo : Mike Stobé/Getty Images)