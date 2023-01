Aaron Rodgers est-il devenu plus parlant que substance à Green Bay ?

Aaron Rodgers est de retour dans l’actualité.

Le quart-arrière MVP en titre a été éliminé des séries éliminatoires lors de la défaite déchirante de Green Bay la semaine 17 contre Detroit, et bien qu’il ait fini de s’habiller pour la saison, il est loin d’avoir fini quand il s’agit de parler de son jeu.

Ses derniers commentaires sont venus sur “The Pat McAfee Show”, où il a exprimé sa confiance en sa capacité à jouer le quart-arrière à un niveau d’élite. Il a cependant refusé de préciser si ce serait en tant que membre des Packers.

“Je pense que je peux à nouveau remporter le titre de MVP dans la bonne situation”, a déclaré Rodgers à McAfee. “Bonne situation, est-ce Green Bay ou est-ce ailleurs? Je ne suis pas sûr. Mais je ne pense pas que vous devriez fermer une opportunité.”

Des déclarations audacieuses de ce genre ne sont pas nouvelles pour le vétéran énigmatique, mais néanmoins, la coanimatrice “incontestée” Shannon Sharpe est de plus en plus ennuyée par les bouffonneries de Rodgers.

“Je vous ai dit qu’il allait faire ça”, a déclaré Sharpe à Skip Bayless mercredi. “Va-t-il être à Green Bay, ou va-t-il être ailleurs? Ce sont ses deux seuls choix, car il ne prend pas sa retraite et ne laisse pas 60 millions de dollars sur la table. Mais peu importe où vous jouez, vous puant votre dernier match à Green Bay.

“Cela vous montre juste là ce qui est important pour lui : les récompenses individuelles. … Il pense à une récompense individuelle : MVP. Aucun championnat n’est important. Demandez à Brady à quoi il pense. … Green Bay, vous n’avez pas appris votre encore une leçon. À un moment donné, passez à autre chose. … Vous ne gagnez plus de championnats avec lui. Il ne veut pas être là. Green Bay, arrêtez de laisser cet homme vous tenir en otage !”

Bayless était également perturbé.

“[This man] est une diva du plus haut niveau qui détourne les reproches et pointe du doigt. Et il a été trop souvent surprotégé par les médias. … Je suis épuisé par Aaron Rodgers. … Il manque d’intangibles … mais le talent du bras est suprême. … Il a maintenant une fiche de 7-9 depuis ce Super Bowl d’il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, qu’ils ont remporté. … Les sept victoires qu’il a remportées sont au mieux fragiles. … C’est comme tremblant, tremblant, tremblant, il a de la chance d’être 7-9. … Mais la blague est sur les Packers, je suis désolé. Ils lui ont donné son argent garanti, ils sont coincés.”

Aaron Rodgers ne s’engage pas sur un retour aux Packers Skip Bayless et Shannon Sharpe réagissent aux commentaires d’Aaron Rodgers.

Et Colin Cowherd a vu clair dans ce qu’il croyait être strictement un stratagème pour attirer l’attention.

“Je vais vous donner quatre équipes qui ont eu l’indécision du quart-arrière cette année”, a-t-il déclaré sur “The Herd”. «Tampa, [Tom] Brady a pris sa retraite et non à la retraite. Très flou pendant des mois. Comment Tampa a-t-il fait? 8-9, et juste bombardé en séries éliminatoires. … Arizona … 4-13, et Green Bay, Aaron, Ayahuasca, ne seront pas là avec les jeunes receveurs, 8-9. … Pour mémoire, quelle a été l’équipe de la NFL au cours des cinq à six dernières semaines qui a eu de l’indécision au quart-arrière? Baltimore, et ils ont perdu quatre des cinq matchs.

“L’idée que ce n’est juste” pas grave, je prendrai mon temps “… Je crois qu’Aaron gagne un certain niveau de pouvoir en laissant tout le monde deviner. Il ne pourrait pas faire cela s’ils avaient un propriétaire. Mais c’est la manière d’Aaron être un sujet, être discuté, parce qu’il n’est pas discuté pour jouer.… Favre a fait ça aussi, c’était de l’ego. Favre aimé pour continuer à discuter de Green Bay. … Et donc, tu peux attendre tant que tu veux, être flou tant que tu veux … Je pense que c’est important. Je pense que vous devez être à fond, à fond maintenant. »

Aaron Rodgers a-t-il joué son dernier match à Green Bay ? Colin Cowherd prédit si Aaron Rodgers a disputé son dernier match à Green Bay.

Rodgers prend son temps pour prendre une décision concernant son avenir, mais s’il décide de s’éloigner du football, ce ne sera pas par manque de confiance en lui.

“Nous avons eu toutes les conversations que nous voulions avoir sur le football pour l’instant, et nous prendrons un peu de temps pour envisager l’avenir”, a déclaré Rodgers à propos de sa récente conversation avec le directeur général des Packers, Brian Gutekunst.

“Je pense qu’aucun joueur ne veut faire partie d’un quelconque type de reconstruction”, a-t-il ajouté. “Je l’ai dit il y a des années. Les rechargements sont très amusants parce que vous vous sentez proche, vous n’êtes qu’à quelques gars. Ils ne demandent aucun type de réponse spécifique, et je ne suis pas mentalement ou émotionnellement à ce moment-là pour en donner un.”

