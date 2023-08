Aaron Rodgers élimine les « papillons » lors des débuts des Jets

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

EAST RUTHERFORD, NJ – Le moment dont les Jets se souviendront de samedi soir a été la première passe de touché lancée par Aaron Rodgers alors qu’il portait son uniforme. C’était un joli coup dans une fenêtre étroite pour son nouveau receveur n°1 et cela a enthousiasmé leurs fans.

Mais ce n’est pas ce moment qui a amené les fans des Jets au bord de leur siège.

Ce moment est survenu une série plus tôt, lorsque le nouveau secondeur des Giants, Isaiah Simmons, a vidé le bien le plus précieux des Jets de la poche et l’a envoyé en fuite. Simmons s’est même jeté sur Rodgers, a récupéré un morceau de son pied et a envoyé le quart-arrière de 39 ans trébucher vers le côté.

C’était suffisant pour provoquer 50 ans de flashbacks pour les fans des Jets qui souffrent depuis longtemps et pour tous ceux qui sont associés à une franchise qui a toujours semblé maudite. Cela a amené les quelque 20 000 fans des Jets présents à ce match à domicile des Giants à se serrer la poitrine et à retenir leur souffle.

Peut-être que le seul à avoir vu le bon côté des choses était l’entraîneur des Jets, Robert Saleh – l’homme qui a tout risqué en mettant Rodgers dans cette finale de pré-saison dénuée de sens.

« C’était bien pour lui », a déclaré Saleh après que les Jets aient remporté une victoire de 32-24 contre les Giants. « Il a besoin d’un peu de cette action. C’était bien de montrer qu’il a encore de la mobilité. Il a encore des jambes. »

Plus important encore, ces jambes sont toujours en un seul morceau, tout comme Rodgers, le dernier sauveur de cette franchise maudite. Il a joué 10 jeux dans ce match et a terminé 5 sur 8 pour 47 verges, y compris cette belle passe de touché de 14 verges à Garrett Wilson.

Mais rien de tout cela n’avait autant d’importance que le fait qu’il quittait le terrain par ses propres moyens et n’avait pas besoin de s’arrêter dans la salle des entraîneurs après le match.

« Je suis entré. Je n’ai pas été blessé », a déclaré Rodgers lorsqu’on lui a demandé d’évaluer sa performance. « C’était une bonne nuit. »

Les Jets espèrent bien sûr que ce sera la première d’une longue série de bonnes nuits – peut-être suffisamment pour les permettre de continuer à jouer jusqu’au Super Bowl LVIII. Cet espoir est la raison pour laquelle le choix d’affronter Rodgers lors de ce qui était son premier match préparatoire depuis 2018 semblait être un risque si inutile. Pire encore, cela a été craché au visage de la vilaine histoire des Jets, où ils se sont montrés non immunisés contre les blessures écrasantes de leurs quarts lors des matchs préparatoires. Leurs inconditionnels se souviennent de la façon dont ils ont perdu le quart partant Chad Pennington à cause d’une fracture du poignet lors du match préparatoire annuel des Giants-Jets en 2003, et comment ils ont perdu le quart-arrière Mark Sanchez pour la saison à cause d’une blessure à l’épaule lorsqu’il a été envoyé sans réfléchir pour jouer dans le quatrième. quart du match préparatoire Giants-Jets en 2013.

C’était comme tenter le destin d’envoyer un autre quart-arrière partant pour cette bataille intra-urbaine, compte tenu de ce qui semblait se produire tous les 10 ans, comme sur des roulettes. Saleh l’a expliqué au cours de la semaine en disant : « Vous ne pouvez pas entraîner en ayant peur. Vous ne pouvez pas jouer en ayant peur. »

Pourtant, y avait-il un fan des Jets quelque part sur la planète qui n’a pas passé samedi soir complètement effrayé ?

Mais bon, tout s’est bien passé. Rodgers va bien et il a obtenu deux séries entières avec l’offensive de départ contre une défense des Giants composée de remplaçants et d’autres joueurs qui seront retirés de la NFL d’ici la fin de la semaine. La saison, le rêve et le buzz qui ont fait parler des Jets à New York perdurent.

Cela valait-il le risque ? Saleh a-t-il obtenu ce qu’il voulait du temps passé par Rodgers à diriger l’offensive ?

Aussi difficile que cela puisse paraître, sa réponse aux deux questions était : Oui.

« Je pense que tout cela aide », a déclaré Saleh. « Autant nous pensions que ce serait bien pour lui là-bas, c’était tout aussi bien pour ses coéquipiers (de s’habituer à lui). Cela ne peut qu’aider. Cela répond-il à toutes nos questions avant le 11 septembre ? Non. Mais au moins, cela nous fait un pas dans la bonne direction. »

C’était un petit pas, bien sûr. Le bon côté, c’est que Rodgers a montré qu’il pouvait encore effectuer des lancers très rapides et précis. Il a également montré une certaine alchimie avec Wilson – une combinaison que les Jets présenteront tout au long de l’année. Il a montré des roues – un peu – lorsqu’il s’est éloigné du rapide Simmons (presque). Et même si sa passe de touché à Wilson a été aidée par une recrue non repêchée (Gemon Green) qui n’a pas pris la peine de regarder le ballon, c’était quand même un sacré lancer juste au-dessus du coin et directement dans les mains de son receveur.

Et Rodgers a éliminé ce qu’il a admis être des « papillons », jouant pour une nouvelle équipe et dans une nouvelle ville pour la première fois en 19 ans de carrière. Il a déclaré que l’ovation debout qu’il a reçue de la foule lorsqu’il est entré sur le terrain l’a détendue.

La foule, cependant, n’a pas pu se détendre jusqu’à ce qu’il quitte le terrain après sa deuxième série et ne se dirige pas vers la tente médicale. Ce n’est qu’alors qu’ils purent tous enfin expirer.

Ils ont donc tous esquivé une balle et évité ce qui aurait été une catastrophe semblable à celle d’un Jet, ce qui a effectivement fait de cette soirée une bonne nuit à New York. Pour quoi? C’est plus difficile à dire. C’était un petit avant-goût pour les fans qui rêvent de la fin d’une disette en séries éliminatoires qui dure depuis une douzaine d’années. C’était un petit aperçu pour les joueurs qui n’ont jusqu’à présent eu que l’expérience d’Aaron Rodgers à l’entraînement.

Mais ce n’était pas beaucoup plus que ça.

« C’était un début », a déclaré Saleh. « Ça ne veut pas dire grand-chose. Nous devons voir où ça va. »

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC Est pour FOX Sports, couvrant les Commanders de Washington, les Eagles de Philadelphie et les Giants de New York. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano.

