Aaron Rodgers donne une certaine inspiration aux Jets alors qu’il continue de récupérer plus tôt que prévu

Tout cela ressemblait à une sorte de film de sport réconfortant.

Aaron Rodgers a abandonné les béquilles et les bottes de marche, s’est promené sur le terrain pendant les échauffements d’avant-match dimanche et le quart-arrière des Jets de New York a recommencé à lancer des passes. Moins de cinq semaines après s’être déchiré le tendon d’Achille gauche.

Ses coéquipiers et ses entraîneurs en ont pris plaisir, les fans qui regardaient les vidéos sur les réseaux sociaux ne pouvaient pas croire ce qu’ils voyaient et même les journalistes qui regardaient dans la tribune de presse étaient abasourdis.

« C’est incroyable », a déclaré Zach Wilson, qui a débuté les cinq derniers matchs des Jets en l’absence de Rodgers. « Le comportement de ce mec, la façon dont il attaque tout est spécial, donc je ne suis pas du tout surpris. »

Rodgers, 39 ans, a déclaré mardi lors de son apparition hebdomadaire dans « The Pat McAfee Show » qu’il était « évidemment en avance sur le calendrier » et « se sentait bien » en lançant et qu’il boitait « juste un peu ».

Il a ajouté que c’était « un moment spécial » pour lui de lancer à nouveau le ballon de football – même en mettant du poids sur le pied gauche, qui se trouvait dans une chaussure comprenant un élévateur pour surélever son talon.

« Cela me semblait juste un peu plus normal », a déclaré Rodgers, « à une époque qui était anormale, tout ce que j’ai essayé de faire. »

Cela inclut son processus de réadaptation. Le Dr Neal ElAttrache aurait utilisé une procédure de « pont rapide » pour réparer le tendon d’Achille de Rodgers dans le but d’accélérer la guérison. Et Rodgers a déjà bouleversé les horaires traditionnels associés à ce type de blessure, qui met généralement les joueurs à l’écart pendant au moins six à neuf mois.

« D’après ce que j’ai compris », a déclaré lundi l’entraîneur des Jets, Robert Saleh, « le fait qu’il se promène est fou. »

Cela donne lieu à des spéculations quant à savoir si Rodgers pourrait non seulement revenir à un moment donné cette saison, mais le plus tôt possible.

« Refroidissons juste un peu nos jets », a déclaré Rodgers avec un sourire.

Il a reconnu que c’était bien sûr son objectif, mais il est loin de pouvoir faire une déclaration aussi audacieuse.

« Je ne vais pas fixer de calendrier précis », a déclaré Rodgers. « Cela n’a absolument aucun sens. Quiconque le fait ne réalise pas qu’il y a beaucoup de choses à faire pour en arriver là. Mais il faudra faire du jogging, puis des mouvements explosifs, puis s’entraîner et ensuite tout le monde signera.

« J’espère que nous pourrons avoir ces conversations. »

La simple possibilité, aussi réaliste ou farfelue soit-elle, a fourni du matériel divertissant pour les discussions sportives à la télévision et à la radio.

Mais il a aussi accompli quelque chose d’incontestable. Et cela s’est produit dans le vestiaire parmi les coéquipiers. Rodgers avait l’impression d’avoir laissé tomber seulement quatre clichés lors de ses débuts avec les Jets le 11 septembre.

Son rétablissement a inspiré une équipe qui a une fiche de 3-3 avant sa semaine de congé après avoir battu les Eagles de Philadelphie, auparavant invaincus, dimanche dernier.

Rodgers est devenu un leader pour les Jets au moment où il a été échangé de Green Bay en avril et a franchi les portes de l’établissement. Les joueurs ont été ravis de son approche du jeu, de la façon dont il décompose les choses des deux côtés du football et de son leadership naturel.

« Sa superpuissance est sa présence », a déclaré Saleh. « Le fait qu’il soit dans ce bâtiment, avec ses coéquipiers, dans les vestiaires, son attitude positive, ses pensées de manifestation et tout ça, je pense que c’est puissant. Alors évidemment, en tant qu’entraîneur, je le veux égoïstement ici tous les jours, je le veux à chaque réunion, je le veux sur le terrain d’entraînement, je le veux sur la touche, je le veux dans les vestiaires, égoïstement, parce qu’il est un humain incroyable.

« En dehors du plan et de la capacité de jeu, les intangibles qu’il apporte à ses coéquipiers et le carburant que ses coéquipiers lui donneront, je pense, n’ont pas de prix. Vous ne pouvez tout simplement pas le quantifier, vous ne pouvez pas lui attribuer un prix.

Saleh a souligné que de nombreux joueurs blessés, comme Rodgers, sont généralement hors de vue jusqu’à leur retour. Alors que Rodgers continue de travailler à sa convalescence en Californie du Sud, il a rejoint l’équipe à deux reprises pour des matchs.

Contre Kansas City il y a deux semaines, Rodgers était toujours avec des béquilles et regardait depuis une suite. Dimanche, il était sur la touche pendant tout le match, portant un casque et donnant un aperçu tout au long. Cela s’est produit après que Rodgers se soit demandé s’il devait faire le voyage et sauter quelques jours complets de réadaptation.

« J’ai besoin de toi ici, mon pote », a déclaré Rodgers, Saleh lui a dit.

Alors il s’est présenté. Et puis il s’est jeté sur le terrain.

C’était un spectacle que personne – à part peut-être Rodgers – n’aurait pu imaginer cinq semaines plus tôt lorsque le quart-arrière s’est effondré sur le gazon, incapable de marcher tout seul.

« Cela a été vraiment très difficile », a déclaré Rodgers. « Pas seulement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement. »

Le tout couronné par un retour qui s’annonce peut-être comme aucun autre.

« Il est déjà un quart-arrière du Temple de la renommée et c’est quelqu’un qui semble toujours prospérer lorsqu’il doute », a déclaré l’ailier rapproché Tyler Conklin. « Ça va être excitant de le voir finir d’écrire son histoire parce qu’il adore prouver aux gens qu’ils ont tort et je pense qu’il s’épanouit dans ces situations. »

