Aaron Rodgers donne aux fans une mise à jour sur la chirurgie après une blessure le jour de l’ouverture – Hollywood Life

Crédit d’image : Dave Shopland/Shutterstock

Aaron Rodgers entame sa convalescence après sa blessure au tout début de la saison des Jets de New York. Le quart-arrière, 39 ans, a donné aux fans une brève mise à jour sur son état après avoir subi une opération chirurgicale le jeudi 14 septembre. Il a partagé une photo de lui allongé dans un lit d’hôpital après une opération sur son histoire Instagram et a remercié ses médecins pour tout ce qu’ils ont fait. a fait.

Alors qu’il s’allongeait dans une blouse d’hôpital, Aaron a souri à la caméra. « L’opération s’est bien déroulée hier », a-t-il écrit. « Merci pour tout l’amour, les prières et le soutien. Et grâce au [GOAT]Dr. Elatrache et son équipe pour m’avoir mis sur la voie du rétablissement.

Aaron Rodgers a été contraint de quitter le premier match de la saison 2023 après seulement quatre matchs, le lundi 1er septembre. Après son limogeage, il était clair qu’il était blessé et il a été emmené pour passer une IRM, qui aurait montré qu’il s’est déchiré le tendon d’Achille, selon CBS Sports. Après la blessure, l’entraîneur-chef des Jets Robert Saleh a déclaré que la blessure du nouveau QB n’était « pas bonne ».

Malgré la perte du quart-arrière vedette peu de temps après son premier match, les Jets ont quand même réussi à vaincre les Bills de Buffalo. Après le match, les Jets ont partagé un message avec Aaron pour lui demander de « se rétablir bientôt » sur Instagram. « Ce n’est pas ce qu’aucun d’entre nous souhaitait, mais nous savons que l’engagement que vous avez pris envers cette équipe continuera à nous influencer à l’avenir », a écrit l’équipe.

Après le match, Aaron a également partagé une publication sur les réseaux sociaux remerciant les fans et amis pour leur soutien, et il a promis d’essayer de revenir bientôt. « J’ai le cœur complètement brisé et je suis ému par toutes ces émotions, mais profondément touché et touché par le soutien et l’amour », a-t-il déclaré. « La nuit est la plus sombre avant l’aube. Et je ressusciterai encore.

Aaron a conclu son message en célébrant la victoire des Jets et il s’est dit « fier » de l’équipe pour sa victoire.

Le match de lundi était le premier match officiel de la saison d’Aaron avec les Jets, après avoir signé avec l’équipe en avril. Avant de rejoindre l’équipe de New York, il était le QB des Packers de Green Bay. Il a joué avec les Packers pendant 17 ans avant de rejoindre les Jets.