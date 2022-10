Aaron Rodgers des Packers a rencontré Steven Gerrard de Liverpool

Aaron Rodgers a révélé qu’il avait failli perdre son sang-froid lorsqu’il avait eu la chance de tomber sur l’une de ses légendes préférées de la Premier League dans un magasin de vêtements à Los Angeles.

Le quart-arrière des Green Bay Packers était occupé à parcourir les étagères lorsqu’il a remarqué que l’idole de Liverpool, Steven Gerrard, se tenait à quelques mètres, à quel point le quadruple MVP de la NFL, vainqueur du Super Bowl, a presque laissé ses nerfs prendre le dessus sur lui.

“J’ai suivi la Premier League pendant longtemps, donc je connais les fans de la ligue et du Royaume-Uni. J’ai été fan de beaucoup, beaucoup de joueurs de football qui sont venus en MLS”, a déclaré Rodgers à ESPN. .

2 Connexe

“J’ai eu une rencontre aléatoire avec Steven Gerrard quand il jouait pour le Galaxy. C’était l’une des rares fois dans la vie où j’étais ébloui.”

“Nous étions juste dans un magasin à Beverly Hills – je cherchais une tenue pour les ESPY ou quelque chose comme ça – et je me disais” Oh mon dieu! Personne d’autre ne sait qui il est. ” Ça doit être bien pour lui d’être aux États-Unis et d’avoir un peu d’anonymat à cause de la renommée qu’il a ici.”

Rodgers s’est déclaré supporter de Liverpool dans le passé, peut-être à la suite de sa rencontre fortuite avec la légende des Reds susmentionnée. Cependant, la star de la NFL, âgée de 38 ans, a depuis révélé qu’il avait troqué son allégeance en Premier League contre Manchester City, six fois champion, après que le club lui ait envoyé un “swag” gratuit il y a quelques années.

“J’étais un fan de cette autre équipe qui joue en Premier League et en particulier d’un joueur qui a fini par entraîner en Premier League après d’autres arrêts et a joué pour LA Galaxy”, a déclaré Rodgers lors de son apparition sur le Pat McAfee Spectacle en portant son maillot City.

“Et puis Man City a commencé à tendre la main, m’envoyant un tas de swag. J’ai dit que vous savez ce que tous les joueurs que j’ai grandi en regardant dans cette autre équipe sont partis, donc je vais commencer à tirer pour Man City et ils n’ont pas laisse moi tomber.”

Rodgers a également eu la chance de se rapprocher de certaines des plus grandes stars de l’équipe de City lorsque l’équipe de Pep Guardiola s’est rendue sur le terrain des Packers pour un match amical de pré-saison contre le Bayern Munich cet été.

Lors du tout premier match de football organisé au Lambeau Field, City a remporté 1-0 contre ses adversaires bavarois avec la nouvelle recrue Erling Haaland marquant le seul but du match devant plus de 78 000 fans.

“Je dois aller dans le vestiaire et rencontrer Haaland et [Kevin] De Bruyne, a fait quelques échanges de maillots”, se souvient Rodgers.

“Ils ont une équipe d’entraîneurs intéressante – beaucoup d’Espagnols dans cette équipe qui sont sacrément drôles. Pep était super, et c’était amusant d’avoir un événement comme celui-là à Lambeau, où de temps en temps nous pourrions avoir des concerts. les années à Lambeau, mais nous n’avons pas beaucoup d’acteurs importants dans notre petite ville, donc faire jouer le Bayern Munich et City là-bas était vraiment cool pour nous tous.”