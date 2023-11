Aaron Rodgers des Jets fait allusion au calendrier de retour – « Quelques quinzaines »

Riche CiminiRédacteur d’ESPNLecture de 4 minutes

Rodgers minimise le lancer de 58 verges contre McAfee Aaron Rodgers dit à Pat McAfee que ses lancers d’avant-match sur le terrain ne sont qu’un moyen de soulager le stress, pas un signe qu’il est prêt à revenir.

Pour la première fois depuis une déchirure du tendon d’Achille, Le quart-arrière des Jets de New York, Aaron Rodgers, a révélé un vague calendrier pour son retour, laissant entendre mardi qu’il pourrait être de retour sur le terrain dans six semaines.

“Cela prendra quelques quinze jours”, a déclaré Rodgers lors de son émission hebdomadaire sur “The Pat McAfee Show”.

Rodgers, à huit semaines de l’opération, a suscité des spéculations sur son retour lundi soir après la défaite 27-6 des Jets à domicile contre les Chargers de Los Angeles. Lors des poignées de main d’après-match, il a déclaré à la sécurité des Chargers, Derwin James, qu’il avait l’intention de jouer dans “quelques semaines”. Son commentaire a été filmé et la vidéo est devenue virale.

Un jour plus tard, Rodgers a tenté de minimiser sa remarque, affirmant qu’il plaisantait avec James, qu’il connaît bien car ils sont représentés par la même agence.

“De toute évidence, cela a été dit avec un peu de ironie”, a déclaré Rodgers. “Ce serait bien de pouvoir être de retour dans quelques semaines. Ce n’est probablement pas un calendrier réaliste.”

Pressé, Rodgers a abandonné la ligne des « quinzaines ». Pour ceux qui ne connaissent pas l’anglais à ce point, une quinzaine équivaut à deux semaines. Un retour de six semaines le mènerait à la semaine de Noël ; les Jets accueillent les Washington Commanders le 24 décembre.

Pour un joueur de la NFL, ce serait un retour sans précédent d’une blessure au tendon d’Achille. Rodgers, 39 ans, a répété à plusieurs reprises que son objectif était de rejouer cette saison. Avant le match, il a épaté les spectateurs en lançant des passes de 55 verges à un membre du personnel de l’équipe, montrant qu’il pouvait utiliser ses jambes pour effectuer de longues passes. Il a également fait des pas croisés pour la première fois.

L’entraîneur Robert Saleh a refusé de dire si Rodgers avait partagé un calendrier projeté avec lui, déclarant mardi : “Je ne dirai rien de ce qu’il m’a dit, mais je sais s’il travaille vraiment dur pour revenir ici.”

Ce ne serait pas une décision unilatérale de Rodgers. Il devrait être autorisé par des médecins et les Jets devraient signer – un énorme choix risque-récompense.

Rodgers, qui a insisté tout au long du processus sur le fait qu’il n’avait pas d’horaire précis, a évoqué pour la première fois l’idée de retourner à l’entraînement à un moment donné.

“Nous sommes encore un peu loin”, a-t-il déclaré. “Je dois atteindre les marqueurs et je dois me rendre sur le terrain d’entraînement. Ensuite, ils doivent ouvrir la fenêtre pour que je puisse en revenir. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis Je ne dis pas que cela ne peut pas être accéléré, mais il y a encore beaucoup de choses que je dois faire avant même de pouvoir parler d’entrer sur le terrain. »

Rodgers a déclaré qu’il entrait dans la « zone de danger » lors de son rétablissement. La période de huit à 12 semaines dans laquelle il se trouve actuellement est considérée comme la dernière étape de guérison du tendon. S’il pousse trop fort, il risque un revers. Il marche sans béquilles depuis environ un mois, même s’il ne fait toujours pas de jogging.

Il faudrait que les Jets (4-4) soient des prétendants aux séries éliminatoires, a-t-il déclaré, pour qu’il rejoue cette saison. Sans Rodgers, l’offensive connaît de grandes difficultés, n’ayant marqué que huit touchés. Le remplaçant Zach Wilson vient de remporter l’un de ses pires matchs.

“De toute évidence, nous devons être dans la course, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Rodgers, exprimant sa confiance dans la capacité de l’équipe à rester dans la course. “Mais plus que ça, je dois être capable d’être en bonne santé, de pouvoir bouger, de pouvoir me protéger, de pouvoir avoir de la force dans tous les lancers.”