Taylor Swift organise un trio de concerts au MetLife Stadium, domicile des Jets de New York et des Giants de New York, ce week-end du Memorial Day, et le nouveau quart partant de Gang Green, Aaron Rodgers, sera « à coup sûr » présent.

Rodgers a déclaré jeudi dans une interview à Mad Dog Sports Radio qu’il était un « grand fan » du travail de Swift.

« J’ai des amis qui sont aussi de grands fans qui sont un peu dans mon groupe d’âge, alors nous irons ensemble », a déclaré Rodgers.

Rodgers a également fourni son album, sa chanson et son clip vidéo Swift préférés.

« C’est vraiment difficile. Je pense que mon album préféré est ‘folklore' », a déclaré Rodgers. « Ma chanson préférée de cet album est probablement » août « et mon clip préféré est » I Bet You Think About Me « , qui est sorti récemment il y a environ un an et quelques-uns de mes amis, Miles Teller et sa femme étaient dedans… J’adore ce clip. »

Quant à savoir qui pourrait être au concert avec Rodgers, il a déjà été vu lors de matchs avec la recrue défensive de l’année 2022 Sauce Gardner. D’autres candidats viables sont les anciens receveurs des Green Bay Packers Randall Cobb et Allen Lazard, qui ont suivi le quart-arrière à New York après avoir annoncé son intention de jouer pour les Jets.

L’entraîneur-chef Robert Saleh est-il un fan de Swift dans le placard? Le directeur général Joe Douglas garde-t-il la porte de son bureau verrouillée pour chanter « Shake it Off? »

Rodgers et les Jets disputent leur premier match de pré-saison au MetLife Stadium le 19 août contre les Buccaneers de Tampa Bay, et ils ouvrent la saison régulière à domicile contre les Bills de Buffalo le 11 septembre.

