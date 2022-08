Aaron Rodgers croit en la “possibilité de réconciliation” avec sa famille séparée à “un moment donné”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Aaron Rodgers pourrait être prêt à se réconcilier avec sa famille séparée.

Le quart-arrière des Green Bay Packers aurait eu une brouille avec sa famille en 2014. La question a été publiquement discutée lorsque son frère Jordan Rodgers est apparu sur “The Bachelorette”, mais aucune des deux parties n’a jamais révélé la cause complète de la rupture.

Maintenant, Rodgers a parlé de la “possibilité de réconciliation” dans une récente interview.

“Je crois en la guérison et je crois en la possibilité d’une réconciliation à un moment donné”, a déclaré Rodgers sur le “Podcast Aubrey Marcus”.

À L’INTÉRIEUR DE LA FAMILLE D’AARON RODGERS

“Mais, c’est un voyage différent pour nous tous, et juger de l’extérieur ce qui devrait être ou à quoi cela devrait ressembler, ou qui a tort ou qui a raison, est juste un jeu auquel je n’ai jamais voulu jouer et que je ne fais toujours pas. Je ne veux pas jouer.”

“La chose la plus importante pour moi est un amour et une gratitude profonds pour eux, et pour les leçons que j’ai apprises, et pour la façon dont j’ai été élevé, et l’espoir pour l’avenir”, a-t-il poursuivi. “Mais, qui sait à quoi ressemblera cet avenir, quand il ressemblera, quand le temps viendra.”

Rodgers a expliqué qu’il n’avait “aucune amertume dans [his] cœur.”

“Je n’ai aucun ressentiment”, a-t-il ajouté. “J’ai juste un amour et une appréciation profonds pour les leçons que j’ai apprises, et le fait que si je n’avais pas été élevé de cette façon, tout le bien et tout le frustrant, il n’y a aucun moyen que je sois assis ici aujourd’hui.”

La dernière fois que Rodgers a parlé publiquement du temps passé avec ses parents, c’était en 2018. Il a révélé qu’il était “avec [his] les gens” pour son anniversaire.

Rodgers a également parlé de sa relation avec la pilote de course Danica Patrick dans l’interview du podcast.

“Je sortais avec Danica, et cette relation était géniale pour moi parce qu’elle est sur son propre chemin et que la spiritualité est importante pour elle”, a déclaré la star de la NFL. “Nous trouvions tous les deux notre chemin, apprenions différentes choses [and] pratiquer des techniques de méditation.”

Les deux ont commencé à se fréquenter en 2018 avant de se séparer en 2020. Rodgers a rapidement évolué avec l’actrice Shailene Woodley. Les deux ont confirmé leurs fiançailles en février 2021, mais se sont séparés un an plus tard.