Aaron Rodgers cotes de la prochaine équipe: Lignes pour la retraite, Jets, 49ers, Seahawks

Quand Aaron Rodgers a quitté Lambeau Field après que les Packers de Green Bay aient été éliminés des séries éliminatoires par les Lions de Detroit dimanche soir, des spéculations ont immédiatement commencé selon lesquelles il aurait peut-être joué son dernier match à Green Bay – ou n’importe où.

Rodgers n’a fait qu’alimenter cette spéculation lors de sa conférence de presse d’après-match.

“À un moment donné, le carrousel s’arrête et il est temps de descendre”, a déclaré Rodgers, selon Carmen Vitali de FOX Sports. “Je pense que vous savez en quelque sorte quand c’est, et c’est ce qui doit être envisagé. … Je n’aurais aucun regret de m’éloigner.”

Alors, quelle est la prochaine étape pour l’ancien MVP de la NFL ?

Rodgers doit près de 60 millions de dollars en argent garanti la saison prochaine dans le cadre de la prolongation de contrat qu’il a signée avec les Packers au début de 2022.

Rodgers pourrait-il vraiment prendre sa retraite après une carrière de 18 saisons au Temple de la renommée ? Tenterait-il enfin de jouer ailleurs comme il a laissé entendre qu’il le ferait dans le passé ? Ou reviendra-t-il une fois de plus chez les Packers pour un autre tir sur un deuxième ring du Super Bowl?

FOX Bet a les dernières cotes hypothétiques sur l’avenir de Rodgers.

CHANCES SUR LA RETRAITE D’AARON RODGERS AVANT LA SAISON 2023

Oui : +160 (pariez 10 $ pour gagner 26 $ au total)

Non : -200 (pariez 10 $ pour gagner 15 $ au total)

CHANCES SUR LA PROCHAINE ÉQUIPE D’AARON RODGERS (SI PAS DE RETRAITE)

Packers de Green Bay -150 (pariez 10 $ pour gagner 16,67 $ au total)

Jets de New York +300 (pariez 10 $ pour gagner 40 $ au total)

New Orleans Saints +400 (pariez 10 $ pour gagner 50 $ au total)

49ers de San Francisco +550 (pari de 10 $ à 65 $ au total)

Seattle Seahawks +650 (pari de 10 $ à 65 $ au total)

*Cote au 09/11/2022

Rodgers est toujours un solide favori pour continuer à jouer, et les Packers sont toujours les favoris pour le retenir s’il le fait.

“Il est difficile d’imaginer Rodgers s’éloigner de 60 millions de dollars, malgré ses récents commentaires”, a déclaré Dylan Brossman, directeur principal des opérations commerciales de FOX Bet. “Nous pensons finalement qu’il sera de retour en tant que Packer pour au moins une saison de plus. Manquer les séries éliminatoires après une défaite à domicile contre les Lions est loin d’être une fin de livre de contes pour l’un des plus grands quarts de la NFL de tous les temps.”

À quoi ressemble l’avenir d’Aaron Rodgers avec les Packers de Green Bay ? Greg Jennings, analyste de FOX Sports NFL, rejoint Colin Cowherd sur The Herd pour discuter de l’avenir d’Aaron Rodgers avec les Packers de Green Bay en 2023.

Si Rodgers veut jouer ailleurs, cependant, il aura beaucoup d’options. On pourrait suivre le chemin parcouru par son ancien coéquipier Brett Farve en passant des Packers aux Jets, qui ont un jeune noyau passionnant de talents des deux côtés, mais beaucoup de questions au quart-arrière après les luttes de l’ancien n ° 2 choix général Zach Wilson à sa deuxième saison dans la NFL.

Les Saints pourraient également être à la recherche d’un quart-arrière vétéran, surtout après avoir trébuché sur une fiche de 7-10 lors de la première année de Dennis Allen en tant qu’entraîneur-chef. Allen est sur le point de revenir, mais il reste à voir si Jameis Winston ou Andy Dalton le feront après avoir tous deux lutté en 2022.

Les 49ers, comme les Jets, n’ont pas obtenu beaucoup de production de leur choix parmi les 3 premiers au repêchage de la NFL 2021 au quart-arrière. Trey Lance n’a joué que six quarts pour commencer la saison 2022 avant de subir une blessure à la cheville de fin de saison lors de la semaine 2. Les 49ers ont une liste chargée et ont obtenu des performances étonnamment solides de la recrue de sixième ronde Brock Purdy au poste de quart après que Jimmy Garoppolo a également été blessé. .

Si Rodgers choisit de rechercher d’autres équipes, cependant, les 49ers pourraient-ils effacer l’ardoise et faire tapis sur le futur Hall of Famer? Rodgers a remporté des MVP consécutifs dans l’offensive de Matt LeFleur, une branche importante de l’arbre des entraîneurs de Shanahan. Il aurait probablement une transition facile dans le schéma offensif de Kyle Shanahan lui-même.

Aaron Rodgers mérite-t-il d’être blâmé pour les Packers qui ont raté les séries éliminatoires? LeSean McCoy et Joy Taylor discutent de la part de responsabilité qui incombe à Aaron Rodgers après que les Packers de Green Bay aient raté les séries éliminatoires.

Le rival NFC West des 49ers, les Seahawks, serait une destination encore plus intrigante pour Rodgers pour un certain nombre de raisons. Rodgers et les Seahawks sont des ennemis de longue date des séries éliminatoires, et Seattle vient de devancer Green Bay pour la dernière place en séries éliminatoires dans la NFC. Seattle a également déjà un quart-arrière vétéran à court terme à Geno Smith, qui a connu une superbe saison de rebond lors de sa première année en tant que partant des Seahawks. Les Seahawks sont-ils en mode gagnant-maintenant suffisant pour écarter Smith pour Rodgers ? Seattle fait le projet de capital pour conclure un accord.

Restez à l’écoute de FOX Sports pour voir comment se déroule une autre intersaison du drame de Rodgers.

