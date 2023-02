Aaron Rodgers continue de jouer avec les fans de la prochaine équipe

Aaron Rodgers s’est amusé à jouer avec les fans lors du AT&T Pebble Beach Pro-Am.

Le quart-arrière superstar des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, pourrait être échangé cette intersaison.

Bien qu’il ait passé toute sa carrière professionnelle à Green Bay, Rodgers semble avoir épuisé son accueil dans le Dairyland américain. Bien qu’à seulement un an des victoires consécutives de MVP de la NFL, Rodgers en compte 40. Cependant, la seule équipe avec laquelle il a été le plus lié est les Raiders de Las Vegas. Il remplacerait Derek Carr et retrouverait Davante Adams.

Voici Rodgers qui joue absolument avec les fans des Raiders lors du AT&T Pebble Beach Pro-Am.

Aaron Rodgers continue de jouer avec les fans des Las Vegas Raiders pendant le pro-am

À vrai dire, Rodgers aurait l’air bien et prospérerait probablement en jouant pour l’Argent et le Noir. Il n’a pas peur de dire ce qu’il pense et serait un complément parfait pour la franchise rebelle de la NFL. Alors que les Raiders ont été un gâchis chaotique pendant la majeure partie du 21e siècle, Rodgers a dissimulé une tonne d’inefficacités organisationnelles au cours de son illustre carrière en jouant pour les Packers.

Bien que les Raiders soient une équipe avec laquelle il était quelque peu lié à la dernière intersaison, le rival de la division AFC Ouest, les Broncos de Denver, était le candidat le plus susceptible de l’avoir. Denver a stupidement embauché l’ancien coordinateur offensif des Packers de Rodgers, Nathaniel Hackett, pour être leur entraîneur-chef. Qu’il s’agisse de problèmes d’horloge ou que M. Unlimited soit en fait limité, cela a entraîné la pire embauche que Denver ait jamais faite.

Dans l’ensemble, les Raiders seraient un partenaire commercial viable pour les Packers. Ils pourraient échanger des quarts de franchise avec les Packers qui ramasseraient probablement un peu plus que le contrat de Carr. Green Bay pourrait recharger, tandis que Las Vegas peut enfin s’engager vers l’excellence sous son nouveau régime. Bien sûr, Rodgers a acheté un terrain à Nashville. Ce n’est pas comme si les Titans du Tennessee étaient amoureux de Ryan Tannehill.

En fin de compte, l’histoire se répète à Green Bay. Les Packers sont sortis du drame de Brett Favre après la campagne de 2007, ouvrant la voie à Rodgers pour prendre le relais au cours de sa quatrième année dans la ligue en 2008. Ce serait exactement le même calendrier si Green Bay devait quitter Rodgers en faveur de Jordan Love. Cependant, Love n’est pas du tout proche de la perspective de Rodgers.

Mis à part les préjugés, Rodgers portant un maillot noir n ° 12 pour Las Vegas ferait totalement bouger l’aiguille.