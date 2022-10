Aaron Rodgers confiant que les Packers de Green Bay peuvent atteindre les séries éliminatoires après des défaites consécutives | Nouvelles de la NFL

Entrevues, commentaires et analyses @ch_skysports

Faits saillants des Packers de Green Bay contre les commandants de Washington de la septième semaine de la saison de la NFL, avec l’équipe d’Aaron Rodgers glissant vers une défaite choc

Aaron Rodgers est resté optimiste quant à sa confiance dans les espoirs des séries éliminatoires des Green Bay Packers après avoir vu son équipe glisser vers trois défaites successives avec la défaite de dimanche face aux Washington Commanders.

Les Packers ont été battus 23-21 pour tomber à 3-4 sur l’année après avoir subi des défaites consécutives pour la première fois sous l’entraîneur-chef Matt LaFleur contre les Jets de New York et les Giants de New York au cours des deux semaines précédentes.

La récente chute de Green Bay offre une sensation similaire à celle de la campagne 2016 lorsqu’ils se sont retrouvés 4-6, avant que la référence “Run The Table” de Rodgers ne précède une séquence de huit victoires consécutives qui se terminerait finalement au match de championnat NFC.

Avec apparemment seulement les Vikings du Minnesota pour compagnie en ce qui concerne la compétition NFC North, les aspirations des Packers en séries éliminatoires restent vivantes. Du moins aux yeux de leur quart-arrière MVP consécutif en titre.

“Vous avez sacrément raison”, a déclaré Rodgers après qu’on lui ait demandé s’il était plausible pour les Packers d’atteindre les séries éliminatoires. “Je ne m’inquiète pas pour cette équipe. En fait, c’est peut-être la meilleure chose pour nous. Cette semaine, personne ne nous donnera une chance d’aller à Buffalo sur” Sunday Night Football “avec une chance d’être exposé. Tirez, c’est peut-être la meilleure chose pour nous.”

Rodgers a complété 23 des 35 passes pour 194 verges et deux touchés à Aaron Jones, qui était limité à seulement 23 verges au sol alors que le jeu de course des Packers était au point mort.

Le receveur large Allen Lazard a été contraint de partir avec une blessure à l’épaule pour empiler sur l’absence de Randall Cobb et de la recrue Christian Watson, tandis que Romeo Doubs a terminé avec zéro attrapé après une troisième chute clé et Amari Rodgers a raté un botté de dégagement qui a donné un élan en faveur de Washington.

Cela s’est avéré un autre affichage offensif terne au milieu de l’ajustement évidemment continu à la vie sans que Davante Adams, Washington ait choisi de ne pas faire de blitz pendant l’intégralité du match alors qu’ils défiaient les receveurs des Packers de les battre. Battez-les, ils ne l’ont pas fait.

“Je ne pense pas que quiconque ait pensé que nous serions dans la situation où nous sommes en ce moment”, a déclaré l’entraîneur-chef LaFleur. “Nous allons découvrir de quoi nous sommes faits en termes de comment nous attaquons lundi, comment nous attaquons mardi, mercredi et tous les jours à l’entraînement. Je crois que nous avons le bon type de gars qui continuer à se battre.”

La prochaine étape pour les Packers est un road trip pour affronter les Buffalo Bills et l’attaque la plus puissante de la ligue dirigée par le candidat au MVP Josh Allen.