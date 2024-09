Aaron Rodgers cherche à défier les pronostics lors de sa deuxième année avec les Jets

SANTA CLARA, Californie — « Regardez ça.«

Le quarterback des Jets de New York, Aaron Rodgers, a donné cet avertissement en deux mots à sa propre défense lors d’un entraînement au début du camp d’entraînement. Se sentant en forme, il a appelé son tir à la manière de Ruthian, puis l’a fait vivre avec un roulement et une passe sans regard à travers le terrain au receveur Garrett Wilson.

« C’était une de ces choses, on se disait : ‘Zut, il a encore quelques tours dans son sac’ », a déclaré le secondeur Quincy Williams, se souvenant de l’un des nombreux moments de l’été qui ont laissé ses coéquipiers et ses entraîneurs secouer la tête.

Rodgers agit de cette façon depuis un an, invitant le monde à le regarder défier les normes conventionnelles. Le joueur le plus âgé de la NFL (40 ans) est de retour après une déchirure du tendon d’Achille gauche, déterminé à prouver qu’il peut faire ce que personne n’a fait jusqu’à présent.

Le futur membre du Temple de la renommée fait ses débuts avec les Jets lundi soir (20h15 HE, ABC/ESPN/ESPN+) contre les 49ers de San Francisco au Levi’s Stadium, 364 jours après sa blessure dévastatrice lors du quatrième snap de la saison 2023. Son retour est l’un des moments les plus attendus de la saison NFL.

Appréciant le côté dramatique de la rencontre, Rodgers a déclaré qu’il pourrait dévoiler « un petit sourire narquois » aux caméras après le quatrième cliché. Après cela, il ne restera plus qu’à jouer.

« Je pense qu’on a toujours quelque chose à prouver », a-t-il déclaré. « Je pense que plus on vieillit, plus on change de personne à qui on le prouve. »

» REGARDEZ CE QUE JE faire.« — Rodgers, le 15 septembre dernier, deux jours après une opération du tendon d’Achille

Parlons histoire.

Rodgers deviendra le 22e quart-arrière de l’ère du Super Bowl (depuis 1966) à tenter une passe en saison régulière après son 40e anniversaire, selon ESPN Stats & Information.

Zoomons maintenant un peu plus. Parmi ce groupe, cinq ont débuté au moins 10 matchs en tant que quadragénaires : Tom Brady, Warren Moon, Vinny Testaverde, Drew Brees et Brett Favre. Les autres étaient pour la plupart en train de s’accrocher à ce stade de leur carrière.

Dernier zoom : des cinq, seuls Brady et Brees ont eu des records de victoires à 41 ans (et au-delà, dans le cas de Brady). C’est ce que tente de faire Rodgers, qui aura 41 ans le 2 décembre.

Et il revient d’une blessure qui a ruiné des carrières, ce qui a accru le degré de difficulté. Dans son cas, cela a fait naître des pensées fugaces de retraite.

Le quart-arrière des Jets, Aaron Rodgers, n’a pas lancé une seule passe lors d’un match de la NFL depuis 364 jours, y compris son absence pendant la pré-saison. Luke Hales/Getty Images

À l’échelle nationale, le retour de Rodgers a été l’un des sujets les plus brûlants pendant la période précédant la saison, avec tout le monde, des membres du Temple de la renommée aux anciens coéquipiers en passant par les têtes pensantes, donnant leur avis. Sa déchirure de fin de saison s’est produite au quatrième snap de la semaine 1, l’une des blessures les plus tristement célèbres de l’histoire du sport.

Son héritage pourrait dépendre du résultat, puisque Rodgers tente de rejoindre Brady et Peyton Manning comme les seuls quarterbacks à avoir remporté un Super Bowl avec deux équipes différentes. Malgré des statistiques historiques en matière de passes (il ne lui faut que 945 yards pour devenir le neuvième joueur à atteindre les 60 000), Rodgers est critiqué pour ne détenir qu’une seule bague. Il en va de même pour les Jets, qui comptent sur lui pour mettre fin à 55 ans de misère sans titre.

« Les choses peuvent s’écrouler à la fin d’une carrière, alors j’espère qu’il n’a pas perdu la magie qu’il aurait eue l’année dernière », a déclaré John Kuhn, ancien coéquipier des Packers de Green Bay. « Mais je dirai ceci : s’il reste un peu de magie en lui, la motivation qu’il aura sera l’une des plus grandes qu’il ait jamais eues dans sa carrière. »

Moon, qui a été intronisé au Temple de la renommée du football professionnel et qui suit la carrière de Rodgers depuis plus de 20 ans, est l’une des rares personnes sur cette planète à avoir connu le succès dans la NFL à 40 ans – une saison de 25 touchdowns et 3 678 yards pour les Seahawks de Seattle en 1997, qui a abouti à un Pro Bowl à 41 ans. Par expérience, il pense que ce sont les jambes – et non les bras – qui s’affaiblissent en premier. Il a appris l’importance de la mécanique du bas du corps dans un livre de l’ancien grand lanceur de la MLB Nolan Ryan, qui a joué jusqu’à l’âge de 46 ans.

« Il a toujours cette énergie dans sa balle », a déclaré Moon récemment à propos de Rodgers. « Maintenant, c’est juste une question de temps de réaction. Peut-il s’éloigner du danger comme il le faisait avant ? Il était assez impressionnant quand il était à Green Bay, où il pouvait sortir de la poche et faire bouger les choses. Ce sont ces choses qui commencent à vous faire perdre un peu de cet athlétisme. Vous le voyez maintenant chez Russell Wilson. »

Bill Parcells, un autre membre du Hall of Fame, a entraîné des quarterbacks plus âgés, dont Testaverde. Il sait que le temps peut être cruel et impitoyable. En évaluant Rodgers de loin, il a noté la longue période d’inactivité ; il n’a pas joué un match complet depuis 20 mois. « C’est toute une vie dans le football », a déclaré Parcells.

« C’est ce qui me semble être un défi », a-t-il déclaré. « Peu importe à quel point vous êtes bon, peu importe le succès que vous avez eu, il y a toujours ce petit moment où vous êtes [wondering]. Vous pensez que vous en êtes capable, mais vous devez vous le prouver à vous-même. Il faut que vous démontriez vos capacités. Jusqu’à ce qu’il le fasse – peut-être qu’il n’a aucun doute, je ne sais pas – mais la nature humaine semble dire qu’il pourrait y en avoir quelques-uns.

Personne ne peut s’identifier à Rodgers mieux que Testaverde, qui s’est rompu le tendon d’Achille alors qu’il jouait pour les Jets en 1999, deux mois avant son 36e anniversaire. Il a ressenti la douleur de Rodgers le 11 septembre dernier au MetLife Stadium, où le quadruple MVP s’est écroulé au quatrième snap. Testaverde était dans une loge privée, submergé par des flashbacks.

« Au fond de moi, jusqu’à ce que je me lance à fond, je me demandais toujours : « Est-ce que ça va se reproduire ? » », a déclaré Testaverde récemment, se remémorant sa propre situation. « Une fois que vous avez fait certaines choses, que vous commencez à courir et à faire quelques coupes et quelques lancers, vous vous dites : « Bon, je suis de retour. Allons-y. » »

La saison suivante, Testaverde a débuté tous les matchs et a tenté 590 passes, un record dans la ligue. Il a déclaré que sa blessure n’avait eu aucune conséquence néfaste (comme Rodgers, il s’est déchiré le tendon d’Achille gauche), mais il a tout de même mené la NFL avec 25 interceptions.

Les chances que Rodgers se déchire le même tendon d’Achille sont d’environ 2 %, pas plus élevées que s’il n’avait pas été blessé auparavant, selon le Dr Stephen Silver, président du département de médecine sportive et d’orthopédie au Hackensack University Medical Center dans le New Jersey.

« Je n’ai aucune inquiétude ni aucun problème concernant son retour au poste de quarterback cette saison », a déclaré Silver, qui n’est pas le médecin de Rodgers. « … À ce stade, je m’inquiète davantage, non seulement pour Aaron Rodgers, mais pour quiconque veut jouer dans la NFL à 40 ans, en ayant 41 ans. »

« REGARDEZ-MOI » – RODGERS plaque de vanité sur le scooter orthopédique utilisé après la chirurgie.

Et il a fait un spectacle au camp d’entraînement, surtout les jours où les fans étaient présents. Face aux Giants de New York lors d’un entraînement commun, il était tellement dans son élément qu’à un moment donné, il a dit à Garrett Wilson : « Hé, G, cours juste à côté de lui. Je vais lui lancer une balle. »

En effet, Wilson a dépassé le cornerback Nick McCloud. Rodgers, équipé d’un micro ce jour-là, a lancé une passe de 55 yards pour un touchdown – un lancer tout droit sorti de 2021, sa dernière saison de MVP.

« Il avait l’air vraiment en forme », a remarqué un officiel des Giants, qui ne s’attend pas à une baisse de régime de Rodgers cette saison. « Non. Il ressemble à Aaron Rodgers. »

Un ancien directeur général de la NFC a déclaré : « C’est une anomalie. C’est Aaron Rodgers. Il est spécial. C’est Joe Montana, Tom Brady. Quand vous êtes de ce genre, cela peut encore arriver. [at his age]. Mais c’est une aberration. Ce n’est pas la norme.

Brett Favre, membre du Temple de la renommée, a parlé avec enthousiasme de son ancien coéquipier.

« Il n’y a probablement pas de meilleur meneur de jeu que celui qui débute dans la ligue en ce moment, même à son âge », a déclaré Favre dans une récente interview avec Infinity Sports Network. « Vous mettez de côté l’âge, le nombre, et regardez comment il se déplace et se débarrasse du ballon. Ses connaissances en football, il a le QI footballistique le plus élevé de tous ceux que j’ai jamais côtoyés. Je m’attends à ce que [the Jets] concourir non seulement pour le championnat de division, mais aussi pour le championnat de conférence.

Testaverde a déclaré que Rodgers, entouré de joueurs dynamiques et talentueux comme Wilson et le running back Breece Hall, sera « aussi bon qu’il ne l’a jamais été ». Moon a fait écho à ce sentiment, affirmant que Rodgers bénéficierait d’une ligne offensive améliorée.

Beaucoup accordent le bénéfice du doute à Rodgers en raison de tout ce qu’il a accompli en deux décennies, mais la foule qui se demande « Qu’as-tu fait pour moi dernièrement ? » pointe vers 2022, sa dernière saison complète. Lors de sa dernière saison avec les Packers, il était banal.

Il a terminé 26e au classement des QBR (41,3), ce qui est sans doute le pire résultat de sa carrière. Il a passé toute la saison sans passer 300 yards. En fait, il a perdu 22 matchs consécutifs, de loin sa plus longue disette.

Une blessure au pouce a-t-elle été la raison de sa chute en 2022 ? Était-ce un corps de receveurs inexpérimenté (sa première année sans le All-Pro Davante Adams) ? Était-il mentalement épuisé par une relation tendue avec la direction des Packers ?

Ou s’agissait-il des premiers signes d’un grand quart-arrière sur le déclin ?

Un ancien responsable du personnel de l’AFC a prédit que Rodgers « ne sera pas un désastre » [in 2024]mais je ne pense pas qu’il sera encore un joueur du top 5. » Le dirigeant pense que l’âge et les blessures lui feront perdre une partie de ses qualités athlétiques, et qu’il hésitera à tenir le ballon parce qu’il veut éviter le contact. Cela, a-t-il supposé, incitera les défenses à surjouer les itinéraires courts et à étouffer le terrain sur lui.

Aaron Rodgers, le joueur le plus âgé de la NFL, aura 41 ans le 2 décembre. John Jones/USA TODAY Sports

Autre sujet de préoccupation : les Jets entament la saison avec trois matchs en 10 jours, une période éprouvante pour n’importe quel joueur, et encore plus pour un quart-arrière de 40 ans. Rodgers l’a fait au début de sa carrière, mais il a accumulé pas mal de kilomètres au compteur depuis.

Tout porte à croire que Rodgers reste un lanceur doué, mais la NFL n’est pas une compétition de punt, de passe et de coup de pied. Les caractéristiques de son jeu sont ses réflexes rapides, son anticipation surnaturelle et sa capacité à s’échapper. En théorie, ces qualités pourraient être atténuées par l’âge et les blessures. Même le coordinateur offensif des Jets, Nathaniel Hackett, l’un de ses plus proches confidents, a reconnu : « Il est un peu plus âgé, donc il a perdu un peu de la vitesse qu’il avait auparavant. »

« À 40 ans, le corps ne réagit pas de la même manière qu’à 30 ans », a déclaré Moon. « On ne réagit pas aussi vite, on perd une partie de ses qualités athlétiques, on ne guérit pas aussi vite. Toutes ces choses différentes se produisent à mesure qu’on vieillit. Je sais qu’Aaron prend soin de lui, mais il a une blessure majeure, le tendon d’Achille, dont il revient. J’ai hâte de voir comment il va se remettre. »

Kuhn, son coéquipier de neuf ans à Green Bay, croit que Rodgers peut écrire une fin de carrière à la Peyton Manning alors qu’il repousse l’inévitable coucher de soleil pour remporter une dernière confrontation.

« Il revient d’une blessure dont personne n’est jamais revenu à cet âge, il a donc plusieurs choses à se prouver et à faire pour son propre bien et pour trouver sa propre paix intérieure », a déclaré Kuhn. « Je pense que ces facteurs de motivation vont grandement contribuer à faire ressortir le meilleur d’Aaron Rodgers cette année. »

Peu importe comment il joue, nous savons ce que les fans de football et les autres continueront de faire.

Regarde le.