Aaron Rodgers blessé lors du premier entraînement pour les Jets de New York

Les débuts tant annoncés des Jets de New York du futur quart-arrière du Temple de la renommée Aaron Rodgers semblent se terminer après une poignée de jeux lundi soir dans le New Jersey.

Rodgers a été limogé par Leonard Floyd lors de la première série de New York, et l’appelant de longue date des Green Bay Packers a eu du mal à quitter le terrain du MetLife Stadium.

Il a été remplacé par l’ancien partant des Jets, Zach Wilson, et a quitté le terrain en raison d’une blessure apparente à la cheville.

« Nous allons le faire examiner. Nous en saurons un peu plus plus tard », a déclaré l’entraîneur des Jets, Robert Saleh, à ESPN. « On a quand même un sacré groupe de gars. De toute évidence, Aaron joue un rôle important dans tout cela. Mais nous avons toujours une défense incroyable. Nous avons beaucoup de bons gars en attaque. Nous allons terminer cette chose.

Les Jets ont qualifié le retour de Rodgers de « discutable ».

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.