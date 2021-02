De MVP à futur mari!

Aaron Rodgers a fait une annonce surprise le samedi soir Honneur de la NFLs – il est fiancé! La nouvelle arrive quelques jours après E! News a rapporté exclusivement qu’Aaron et Shailene Woodley apprécient une relation à distance.

Parsemé de remerciements à ses coéquipiers et entraîneurs après une saison de football réussie, le quart-arrière des Packers de Green Bay a révélé qu’il avait posé la question, mais n’a pas mentionné le Gros petits mensonges actrice par son nom.

« 2020 a été définitivement une année folle remplie de beaucoup de changements, de croissance, de moments incroyables et mémorables », a décrit Aaron en acceptant le prix du joueur le plus utile de 2020. « Cent quatre-vingts jours d’affilée après m’être gratté les poils du nez, un plan pour très peu de fans ou pas de stands toute la saison, je me suis fiancé et j’ai joué l’un des meilleurs football de ma carrière. »

Enregistrer scratch … Engagé?!

Oui, c’est vrai. Aaron a continué à crier le «grand groupe de personnes» qui le soutiennent hors du terrain, qui comprenait «ma fiancée», bien sûr.