Si vous devez être qualifié de «super nerd», qui de mieux que Aaron Rodgers pour le faire?

Lors de la discussion des concurrents sur «Jeopardy !,» de jeudi, Rodgers s’est rendu là-bas, demandant au champion de retour Patrick Hume pourquoi il n’avait pas obtenu son permis de conduire avant l’âge de 28 ans.

«On pourrait penser que quelqu’un qui a obtenu son permis de conduire à 28 ans pourrait être une sorte de super nerd», a déclaré Rodgers, «mais nous avons appris au dernier match que vous avez appris le jiu-jitsu, est-ce exact? Et vous êtes aussi un coureur de Tough Mudder, alors pourquoi 28 ans? »

C’est une approche qui à la fois est et n’est pas tout droit sortie du livre de jeu d’hébergement invité du jeu télévisé du quart-arrière des Green Bay Packers.

En tant qu’hôte, Rodgers reçoit des cartes de correspondance avec des faits amusants sur chaque concurrent en fonction d’un questionnaire qu’ils remplissent. Les questions auxquelles le producteur du plateau de l’émission a préparé les trois candidats sont mises en évidence pour lui, mais Rodgers a déclaré à Claire McNear dans une interview pour The Ringer que sa stratégie pour les discussions était parfois d’emprunter un chemin différent et de choisir quelque chose de la carte qu’il pensait être plus. intéressant. Il informait la personne de ce qu’il allait lui demander pendant la pause.

«Mais j’essaierais de les faire parler de choses qui n’étaient peut-être pas aussi ringardes. Pour tous les concurrents qui faisaient des efforts sportifs, j’aime les souligner. Un gars s’entraînait pour un marathon – et comme, je respecte cela parce que je ne veux pas courir 26,2 milles, alors je lui ai fait parler de ça », a déclaré Rodgers à The Ringer. «Un autre gars était ceinture noire en judo, et je me suis dit, ‘hé, parlez-moi de ça.’

«J’ai passé tant d’années à regarder ces interviews et certaines de ces choses semblent super, super ringard – comme, wow, pourquoi admettrez-vous cela, presque. J’essaierais donc de choisir des faits qui mettraient peut-être en évidence une partie de leur personnalité qui n’était pas aussi ringarde.

Mercredi soir, Rodgers a interrogé Hume sur l’entraînement à l’art martial du Jiu-Jitsu brésilien au cours des trois dernières années. Jeudi soir, il a choisi d’aller à l’extrémité ringarde de la notecard, pas d’excuses.

Hume a expliqué qu’il vivait à 100 mètres de son lycée du Massachusetts et qu’il n’avait jamais appris à conduire avant qu’il ne soit temps de déménager à Los Angeles.

S’il faut un nerd pour en connaître un, comptez Rodgers. Il pense que son propre nerd ferait partie de son attrait s’il devait être embauché comme animateur permanent pour l’émission.

«J’apporte un public de la NFL, et je sens que je fais appel aux gens ringards aussi, parce que j’étais un nerd au lycée et que je me suis retrouvé pris dans cette étrange phase de vouloir être un jock et un athlète et aussi vraiment attentionné. obtenir de bonnes notes », a-t-il déclaré dans l’interview The Ringer.

Également dans l’émission de jeudi, Rodgers a lu cet indice de la catégorie & I Feel All Right: « Détendez-vous et prenez du captopril, un as inhibiteur utilisé pour réduire ce taux. » La réponse correcte était la pression artérielle. Tout cela est très simple.

Mais ayons un vote à main levée de tous les fans des Packers qui, quand ils ont entendu Rodgers dire «détendez-vous», ont immédiatement souhaité qu’il l’aurait lu comme «DÉTENTE», tout comme il a mémorablement conseillé les fans désemparés par le début lent de l’équipe en 2014. saison.

« Cinq lettres ici juste pour tout le monde là-bas à Packer-land: RELAX », a-t-il déclaré aux fans de Packers dans une interview à la radio cette année-là. « Détendez-vous. Nous allons être OK. »

« Relax » est également l’un des rappels qu’il s’était écrit sur un post-it sur le « Jeopardy! » podium lors du tournage de ses 10 épisodes. Il a partagé une photo de son podium couvert de notes sur son Instagram qui montrait également des invites à «parler moins», «ralentir» et «se tenir droit». Pour l’humour, il y en avait aussi un qui disait «ne te cueille pas le nez / les fesses».

Rodgers a gagné 25 100 $ de l’émission de jeudi pour la North Valley Community Foundation afin d’aider les petites entreprises touchées par la pandémie dans et autour de sa ville natale de Chico, en Californie.

Suivez Kendra Meinert de la Green Bay Press-Gazette sur Twitter @KendraMeinert.