Aaron Ramsey révèle pourquoi il a rejeté Manchester United pour Arsenal lorsqu’il était adolescent

De nombreux fans de football ont rêvé de s’asseoir avec Arsène Wenger ou Sir Alex Ferguson et de se faire dire que leur avenir réside dans leur club.

Aaron Ramsey peut faire mieux : les deux légendes du management se sont battues pour le recruter de Cardiff City à l’été 2008. Arsenal et Manchester United étaient tous deux désespérés de recruter Ramsey, qui était l’un des jeunes anglais les plus vantés. football après avoir percé chez les Bluebirds et participé à la finale de la FA Cup 2008, à l’âge de 17 ans.

À l’époque, les Red Devils venaient d’être sacrés champions de Premier League, grâce à une jeune équipe composée de Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo. Le propre père de Ramsey était également un grand fan de Man United, ce qui a amené beaucoup à croire que Fergie donnerait à son rival la signature du jeune. Mais les choses se sont déroulées différemment.

« J’ai toujours été supporter de Cardiff, mais mon père était un fan de Manchester United et je les regardais beaucoup avec lui », raconte Ramsey. QuatreQuatreDeux maintenant. « C’était une période étrange de ma vie, d’avoir deux équipes que j’avais autant regardées quand j’étais enfant et qui s’intéressaient à moi. J’ai parlé plusieurs fois aux deux managers au téléphone. J’avais 17 ans et je recevais des messages vocaux. de Fergie et Arsène Wenger ! C’était fou. »

(Crédit image : PA)

Ramsey a finalement signé pour les Gunners dans le cadre d’un contrat de 5 millions de livres sterling en juillet 2008. Il se souvient avoir été frappé par les étoiles lors de son premier jour d’entraînement.

« Arsenal semblait être la bonne décision pour moi. Je me souviens d’être arrivé à l’entraînement le premier jour et d’avoir vu Kolo Touré, Cesc Fabregas, Emmanuel Adebayor, William Gallas… J’ai dû me pincer. Je me suis dit : « Qu’est-ce que tu fous ? » est-ce que je fais ici ? C’était une période excitante pour moi. »

Cela ne s’est pas avéré non plus être un mauvais choix. Alors que United était l’équipe la plus performante, Ramsey a joué un rôle essentiel dans les succès d’Arsenal au cours des 11 années suivantes, faisant plus de 350 apparitions et marquant 64 buts pour les Londoniens. Ramsey a remporté trois FA Cup (marquant le but vainqueur en deux finales) avant de partir pour la Juventus en 2019. Il a récemment rejoint Cardiff à l’âge de 32 ans.

