Aaron Ramsey révèle le côté invisible de son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du beau jeu, avec sa volonté inébranlable de gagner sans doute son meilleur atout.

Ronaldo ne néglige aucun effort dans sa quête de l’immortalité – en prenant soin de son corps, de son alimentation et de son esprit plus que tout autre footballeur. Les fans de football l’ont vu faire des crises de colère et des crises de colère lorsque les choses ne se passent pas comme prévu et réprimander ses coéquipiers pour ne pas lui passer le ballon.

On pourrait donc penser qu’être dans la même équipe que CR7 ne serait pas très amusant. Eh bien, réfléchissez-y à nouveau. L’ancien coéquipier Aaron Ramsey, qui a joué avec la légende portugaise chez le géant italien de la Juventus, révèle qu’il y a un côté détendu et drôle chez le quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

(Crédit image : PA Images)

« Il est comme n’importe quelle autre personne ! » Ramsey raconte QuatreQuatreDeux. « Cela semble ennuyeux, mais c’est vrai. Il est un peu farceur et aime rire, mais quand il est temps de s’entraîner ou de jouer, il est concentré. »

Ramsey admet qu’il a pu apprendre beaucoup de Ronaldo à Turin, même si les capacités de l’attaquant étaient en déclin. Ses performances et son dévouement à l’entraînement n’ont jamais été inférieurs à 100 pour cent.

« C’est l’un des plus grands joueurs, donc le voir de près et voir comment il travaille était fascinant », a déclaré Ramsey, qui joue maintenant pour Cardiff City, deuxième division. FFT. « Il est tellement déterminé à donner le meilleur de lui-même chaque jour et il est si impitoyable dans les matchs. C’était agréable de passer du temps avec lui et de le regarder faire des choses irréelles. »

