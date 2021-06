Aaron Ramsey: le milieu de terrain gallois confiant quant à sa forme physique pour l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Aaron Ramsey est convaincu que ses problèmes de forme physique sont terminés et qu’il peut faire face aux exigences du tournoi de football pour le Pays de Galles à l’Euro 2020.

Ramsey a été en proie à des problèmes de blessures au cours des dernières saisons et a raté de nombreux matchs pour le club et le pays.

Mais le milieu de terrain de la Juventus, 30 ans, s’attend à ce que son corps résiste au calendrier de groupe du Pays de Galles de trois matchs en neuf jours, à commencer par leur match d’ouverture du tournoi contre la Suisse à Bakou samedi.

« J’ai l’impression d’être bien placé », a déclaré Ramsey, qui a eu quelques minutes à son actif lors des matchs amicaux d’échauffement de l’Euro 2020 du Pays de Galles contre l’Albanie et la France la semaine dernière.

Ramsey dit qu’il a travaillé dur pour amener son corps à un « bon endroit »



« J’ai vraiment travaillé dur au cours des derniers mois pour remettre mon corps dans une bonne position.

« Je pense que les dernières années ont été frustrantes, d’essayer d’obtenir une certaine cohérence.

« Un environnement différent, des méthodes différentes, des choses comme ça. Ce n’est pas quelque chose auquel j’ai été habitué.

« J’ai été dans un club pendant très longtemps et je pense que m’adapter à cela a pris beaucoup plus de temps, j’ai dû changer quelques choses. »

Le séjour de 11 ans de Ramsey à Arsenal s’est terminé il y a deux étés lorsqu’il a déménagé en Italie.

Il n’a commencé que 24 matchs de championnat pour la Juventus pendant son séjour en Serie A et son record de présence pour le Pays de Galles est également assez sombre.

Ramsey n’a figuré que dans 19 des 44 matchs disputés par le Pays de Galles depuis qu’il a atteint les demi-finales de l’Euro 2016, ce qui a amené certains supporters à remettre en question son engagement envers la cause nationale.

« Je suis un fier Gallois qui veut jouer pour le Pays de Galles et aider mon équipe autant que possible », a déclaré Ramsey, dont les performances en France il y a cinq ans l’ont vu nommé dans l’équipe officielle du tournoi Euro 2016.

« Avoir raté quelques matchs au cours des dernières années a été très frustrant et difficile.

















Andy King dit que la connexion de Ramsey avec Gareth Bale sera cruciale pour le Pays de Galles à l’Euro 2020



« J’espère que maintenant c’est derrière moi et que je peux espérer tous ces matchs des Championnats d’Europe.

« C’est une configuration différente avec un environnement différent (jusqu’à l’Euro 2016), mais nous sommes tous ravis d’y entrer et d’attendre ce premier coup de sifflet. »

Le Pays de Galles restera à Bakou pour son deuxième match contre la Turquie avant de se rendre à Rome pour affronter l’Italie, favorite du groupe.

« C’est un groupe très difficile », a déclaré Ramsey, l’un des huit survivants de l’équipe du Pays de Galles qui a atteint les quatre derniers en France.

« Mais notre objectif est de sortir du groupe, nous devrons donc être pleinement concentrés et commencer à courir.

« Cela va être essentiel pour moi et pour les joueurs qui ont tout vécu auparavant d’aider les autres garçons à traverser cela.

« Mais ils forment un bon groupe avec beaucoup de qualité entre eux, donc je suis sûr qu’ils s’en sortiront très bien.

« Nous avons eu un an de retard et il s’est passé tellement de choses au cours de cette période, que maintenant nous sommes simplement reconnaissants d’aller là-bas et de jouer réellement – avec les fans également, ce qui va le rendre encore plus spécial. »