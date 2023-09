Aaron Ramsey et David Brooks coulent la Lettonie pour relancer les espoirs du Pays de Galles pour l’Euro 2024

Et respire. Dans six des sept minutes des arrêts de jeu de la seconde mi-temps, David Brooks a scellé la victoire cruciale du Pays de Galles. Quelques secondes avant la relève, lorsque Danny Ward a affirmé qu’un coup franc était audible par des milliers de supporters gallois. Rob Page a proclamé qu’il remporterait une victoire débraillée de 1 à 0 et même si ce n’était guère un smash and grab, ils ont dû transpirer pour remporter une victoire cruciale qui ravive leurs espoirs de qualification automatique. Le 100e but en carrière d’Aaron Ramsey, sur penalty, a ouvert le score, mais le Pays de Galles a également connu son lot de moments difficiles.

Un compte à rebours de 15 secondes avant le coup d’envoi était affiché sur grand écran à une extrémité de ce stade simple, à quelques pas de la vieille ville pavée. À ce moment-là, Page, qui a reconnu la semaine dernière la négativité extérieure entourant son équipe et, à la veille du match, n’a pas caché les questions sur son avenir au milieu d’un examen minutieux de plus en plus minutieux, pouvait être pardonné de se demander si ce serait la dernière fois. Le Pays de Galles avait remporté l’un de ses 13 matches précédents, cette victoire peu convaincante 1-0 contre la Lettonie à Cardiff en mars.

Le Pays de Galles avait besoin d’un départ rapide et il l’a obtenu. Brennan Johnson a tiré au-dessus à peine une minute après s’être accroché à une passe zippée d’Ethan Ampadu, puis Chris Mepham a effectué un bloc sourd qui a projeté le milieu de terrain letton Janis Ikaunieks pour un corner. À partir de ce coup franc, Ampadu a envoyé une tête au-dessus, puis quelques minutes plus tard, sur un autre corner, Ben Davies s’est levé pour enregistrer le premier tir cadré du Pays de Galles, sa tête amortie forçant un arrêt de Roberts Ozols, préféré à Nils Purins dans le but de la Lettonie après leur défaite 5-0 en Croatie vendredi. Johnson s’est ensuite éloigné sans effort de Kristers Tobers mais a tiré par-dessus.

Connor Roberts a forcé Ozols à effectuer un bel arrêt plongeant avec une tête intelligente sur un centre de Neco Williams et Roberts a plus que joué son rôle lorsque le Pays de Galles a ouvert le score à l’approche de la demi-heure. Ramsey a envoyé un ballon en diagonale de gauche à droite à la recherche de Roberts et l’arrière latéral de Burnley a superbement empêché la passe de sortir du jeu et a lancé le ballon vers Harry Wilson, qui a fait irruption dans la surface par Kaspars Dubra. C’était doux mais maladroit dans une égale mesure.

Ramsey a ramassé le ballon, l’a niché sous son aisselle gauche puis, lorsque l’arbitre, Michal Ocenas, a sifflé, a froidement fait rouler le ballon, envoyant Ozols dans le mauvais sens. Ramsey s’est éloigné vers le drapeau de coin le plus proche, où il a été rejoint par tous ses coéquipiers de champ. Quelques gobelets de bière en plastique se vidèrent rapidement alors qu’ils étaient lancés vers lui en guise de célébration.

Les supporters gallois s’étaient en effet emparés de ce modeste terrain à trois côtés doté d’un parking en décombres à une extrémité, qui n’est pas sans rappeler le Kassam Stadium d’Oxford United. C’est à cette fin que Ramsey a envoyé son penalty. À ce moment-là, tout était rose. Le Pays de Galles dominait la possession et aurait dû marquer encore quelques buts au tableau d’affichage. Williams a choisi de couper à l’intérieur de son pied droit plutôt que de tirer la première fois après avoir atteint le centre haut de Johnson et Johnson a ensuite percé large après que Ramsey ait libéré la signature de Tottenham le jour limite.

David Brooks scelle la victoire du Pays de Galles avec un deuxième but en fin de match contre la Lettonie. Photographie : Ints Kalniņš/Reuters

Quelques instants plus tard, Wilson avait un tir sauvé. Mais dans les minutes précédant la mi-temps, la Lettonie a fait peur au Pays de Galles. Ward a sauvé Ikaunieks puis a raté le corner suivant, mais le Letton Raimonds Krollis a eu une fraction de seconde de retard pour réagir et n’a pu que passer à côté. Ikaunieks a ensuite effectué une passe taquine dans la surface avec l’extérieur de sa chaussure, mais Krollis n’a pas pu se connecter.

Le Pays de Galles s’est évanoui en première mi-temps et n’a pas réussi à réaffirmer son autorité au début de la seconde. Le départ de Ramsey à la 49e minute a gêné leur tentative de reprendre le contrôle et au moment où il a été remplacé par David Brooks, la dynamique du jeu avait déjà changé. Jordan James, encore une fois impressionnant, a libéré Johnson, mais le n°9 gallois a tiré large, peut-être coupable d’avoir essayé trop fort. Ensuite, Krollis a fourni une autre frayeur, décochant un tir à distance d’un poteau.

Un point éclair est arrivé peu après l’heure. James a été la cible d’un tacle grossier et haut d’Ikaunieks, ce qui a valu au milieu de terrain letton un avertissement. L’arbitre s’est dirigé vers le moniteur VAR pour vérifier si l’incident – ​​Page se tenait pendant tout ce temps à un mètre derrière lui, les bras croisés, jurant la nature du tacle – était un carton rouge mais s’en tenait à sa décision initiale.

Williams et Brooks ont laissé passer des occasions en or avant que ce dernier ne frappe, mais la Lettonie a failli égaliser à l’approche de la fin du temps réglementaire. Ikaunieks est entré sur le flanc droit, Williams a glissé et a offert à l’attaquant letton une fenêtre d’opportunité pour frapper au but et son puissant tir du pied gauche, au soulagement du Pays de Galles, a secoué le filet latéral.