Aaron Ramsey et Connor Roberts aident le Pays de Galles à battre la Turquie 2-0, se rapprochent des KO

Aaron Ramsey et Connor Roberts ont marqué alors que le Pays de Galles a fait un grand pas vers les huitièmes de finale de l’Euro 2020 avec une victoire 2-0 sur la Turquie à Bakou mercredi.

La Turquie est confrontée à un défi de taille pour atteindre les huitièmes de finale après avoir perdu ses deux premiers matches du Groupe A sans marquer.

Le Pays de Galles, demi-finaliste il y a cinq ans, aurait dû gagner de manière plus convaincante, mais a perdu plusieurs occasions, dont un penalty en deuxième mi-temps qui a été infligé par le capitaine Gareth Bale.

L’entraîneur turc Senol Gunes a laissé tomber le défenseur de la Juventus Merih Demiral après avoir marqué contre son camp lors de la défaite d’ouverture du tournoi en Italie vendredi.

Robert Page a conservé la même équipe galloise lors du match nul 1-1 de samedi contre la Suisse à Bakou.

Une foule hostile était attendue en raison des liens étroits entre Ankara et Bakou en raison d’une relation séculaire solidifiée avec le soutien de la Turquie à l’Azerbaïdjan dans le conflit de l’année dernière au Haut-Karabakh.

Chaque première touche du Pays de Galles a été accueillie par les sifflets des 30 000 spectateurs, avec jusqu’à 4 000 fans turcs ayant voyagé, dont le président Recep Tayyip Erdogan.

Dans une première demi-heure très ouverte, les deux équipes ont eu de très bonnes chances d’ouvrir le score, notamment le skipper turc Burak Yilmaz, dont l’effort a été dévié en corner, et le gallois Ramsey.

Avec des opportunités aux deux extrémités alors que les deux équipes refusaient de s’asseoir, les Crescent Stars ont vu deux efforts bloqués par la défense de la dernière interruption à la 30e minute.

À deux minutes de la mi-temps, le soutien vocal à domicile a été réduit au silence par le premier match de Ramsey.

Bale a trouvé Ramsey libre dans la surface et l’homme de la Juventus a renversé le ballon avant de dépasser froidement Ugurcan Cakir, faisant amende honorable pour avoir raté deux glorieuses occasions précédentes.

– La balle gaspille le spot-kick –

La foule en sourdine a redécouvert sa voix après la pause alors que la Turquie se précipitait pour égaliser, sa meilleure chance revenant à Yilmaz qui a envoyé sa volée à bout portant dans les gradins.

Le jeu est resté ouvert jusqu’aux 30 dernières minutes et Ramsey a été empêché d’ajouter une seconde alors que Cakir bloquait avec son pied, avant que Bale n’ait l’occasion de sceller les trois points.

Il a chargé dans la surface et a été fait trébucher par Zeki Celik, mais le joueur le plus cher au monde a tiré son penalty au-dessus de la barre transversale.

Page a amené Ethan Ampadu pour le fatiguant Joe Allen, l’un des deux joueurs restants de l’équipe de départ lors de la défaite en demi-finale contre le Portugal en 2016, avec un quart d’heure avant que Gunes n’envoie Halil Dervisoglu au partenaire Yilmaz à l’avant .

La Turquie, éliminée de la phase de groupes en France lors du tournoi précédent, a exercé une pression incessante dans les derniers instants.

À trois minutes de la fin, Demiral avait une chance en or, mais sa tête libre sur un corner de Hakan Calhanoglu était perdue.

Une bagarre a éclaté dans la surface du Pays de Galles au début du temps additionnel après une collision au sol et Ben Davies, Chris Mepham et Yilmaz ont reçu des cartons jaunes avant que les hommes de Page ne réclament un deuxième but.

Bale est entré dans la surface à partir d’un court corner, a trouvé Roberts et l’arrière droit de Swansea a marqué son deuxième but international pour envoyer les 400 supporters gallois dans le pandémonium derrière le but.

La Turquie affrontera la Suisse dimanche dans la capitale azérie tandis que le Pays de Galles se rendra à Rome en même temps.

