Aaron Ramsdale révèle que sa femme a fait une fausse couche quelques jours avant l’assaut du derby du nord de Londres | Nouvelles du football

Le gardien d’Arsenal, Aaron Ramsdale, a révélé qu’il était toujours en train d’accepter la fausse couche de sa femme alors qu’il avait été agressé après la victoire du derby du nord de Londres la saison dernière à Tottenham.

Le joueur de 25 ans avait gardé sa cage inviolée alors que les Gunners gagnaient 2-0 chez leurs voisins le 15 janvier pour maintenir leurs ambitions de titre de Premier League en vie.

Alors que Ramsdale récupérait sa bouteille d’eau derrière le but, le fan des Spurs, Joseph Watts, a sauté sur le panneau publicitaire et a pointé une botte dans son dos. Watts a finalement reçu une ordonnance d’interdiction de quatre ans après avoir été accusé d’agression et de lancement d’un missile sur le terrain.

S’exprimant immédiatement après le match, Ramsdale a déclaré Sports du ciel: « C’est dommage parce que ce n’est qu’un match de football à la fin de la journée. Je pense que les deux groupes de joueurs ont essayé de m’éloigner. Heureusement, rien ne s’est réellement passé de trop drastique. C’est un goût amer. »

Maintenant, l’international anglais a expliqué qu’il souffrait déjà de douleur dans sa vie privée avant l’incident au stade Tottenham Hotspur.

« Il y a des choses qui se passent dans nos vies dont le public n’a aucune idée, et l’année écoulée a été une montagne russe émotionnelle pour moi et ma famille », a-t-il écrit pour La tribune des joueurs.

« Après avoir atteint le sommet du classement de la Premier League et participé à ma première Coupe du monde, ma femme et moi avons découvert que nous attendions notre premier enfant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un homme de 35 ans a admis avoir agressé le gardien de but d’Arsenal Aaron Ramsdale après le derby du nord de Londres en janvier et a reçu une ordonnance d’interdiction de football de quatre ans



« Mikel (Arteta) m’a donné quelques jours de congé supplémentaires après la Coupe du monde, alors nous sommes partis pour de brèves vacances. C’était vraiment le moment le plus heureux de notre vie. Et oui… il n’y a pas de moyen facile de dire cela, mais j’ai l’impression il est important que les gens sachent.

« Sur le vol de retour, ma femme a fait une fausse couche. Je ne peux vraiment pas décrire la douleur de ce vol de six heures vers Londres, même maintenant. Je veux juste que les gens sachent qu’ils ne sont pas seuls si ils le traversent eux-mêmes. »

Arteta a offert à Ramsdale un congé supplémentaire – « au milieu de la course au titre, avec tellement de pression sur le club… pour moi, c’est un manager » – mais il a choisi de continuer.

« Trois jours plus tard, nous jouions contre les Spurs dans le derby, et pour moi, c’était le seul moyen de me changer les idées. Le football a toujours été mon échappatoire. J’ai dit au manager que je voulais jouer », a-t-il ajouté.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale a remporté le titre de Premier League Save of the Month pour son incroyable arrêt contre Mohamed Salah contre Liverpool à Anfield en avril



« Cela n’aurait pas pu être une meilleure soirée. Nous avons gagné 2-0 sous les projecteurs, et nos supporters à l’extérieur devenaient absolument balistiques. Si vous regardez le match en arrière, vous pouvez me voir rayonner au dernier coup de pied du ballon. Je Je suis allé chercher ma bouteille d’eau derrière le but, et jamais dans un million d’années je n’aurais pensé que je recevrais un coup de pied dans le dos par un fan de Tottenham.

« J’ai eu des plaisanteries très épicées avec des fans de toutes les ligues anglaises. On m’a appelé tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ça n’a jamais franchi la ligne comme ça. Je me souviens quand je suis revenu au vestiaire, je ne pouvais pas ‘ Je ne fête même pas parce que j’ai été retiré pour faire une déclaration à la police.

« Vous savez, je me suis presque senti mal pour le type qui l’avait fait, parce que je me suis dit : s’il ne me connaissait qu’en tant que personne, et ce que je traverse actuellement, il n’y a aucun moyen qu’il aurait Si nous nous rencontrions un jour et que nous parlions de football, nous serions probablement amis.

Ramsdale va prendre position contre l’homophobie dans le football

Ramsdale, qui attend maintenant un bébé avec sa femme Georgina, a également écrit sur les défis auxquels est confronté son frère, qui est gay, et veut voir le football devenir un sport qui est un « lieu d’accueil pour tout le monde ».

« Mon frère est gay et il vit sa vie de manière ouverte et authentique depuis qu’il est allé à l’école », a-t-il écrit. « Je suis tellement fier de dire que c’est mon frère. Je n’en ai jamais parlé auparavant, mais avec tout ce qui se passe dans le football en ce moment, j’ai pensé que c’était important de le mentionner.

« Oliver me ressemble beaucoup, à bien des égards. C’est un gars ordinaire. Aime le football. Aime traîner avec ses potes. Aime les Gunners. Il est fier de moi et je suis vraiment fier de lui.

« Au fil des ans, je me suis probablement mordu la langue un peu trop de fois – à la fois dans les vestiaires et sur les réseaux sociaux – chaque fois que j’entends des commentaires homophobes ou des choses stupides. Et je pense que mon frère a peut-être fait la même chose, pensant cela me faciliterait la vie.

« Eh bien, tout cela se termine aujourd’hui. Ce n’est pas la chose la plus facile d’être ouvert comme ça, mais il n’y a jamais de « bon moment ». Je travaille sur cette histoire depuis le début de l’été, et ma famille m’a donné leur bénédiction. Si je raconte mon histoire, je la raconte correctement.

Il a poursuivi: « En tant que gardien, j’ai tout entendu. Vous pouvez dire presque n’importe quoi sur moi, et je vais rire. Je pourrais même me retourner et vous répondre quelque chose. Mais quand ça traverse un certain ligne dans l’homophobie ou la haine, c’est tout simplement faux.

« J’entends déjà les commentaires. « Oh tais-toi, Ramsdale. Tenez-vous au football, mon garçon. » Mais ce est sur le foot. Le foot est pour tout le monde. Si vous n’êtes pas d’accord, c’est peut-être vous qui devez vous taire et vous regarder dans le miroir. »