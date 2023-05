Aaron Ramsdale révèle que Mikel Arteta a montré l’épisode documentaire d’Amazon aux joueurs d’Arsenal lorsqu’ils ont perdu contre Newcastle

Aaron Ramsdale a révélé que Mikel Arteta avait montré aux vestiaires de l’équipe d’Arsenal des images de leur défaite déchirante contre Newcastle la saison dernière.

Lors du retour des Gunners à St. James ‘Park cette saison, ils ont gagné 2-0 grâce à la frappe à longue distance de Martin Odegaard et à un but contre son camp de Fabian Schar, un résultat qui aide à maintenir leurs espoirs de titre en Premier League.

Getty Arsenal a obtenu une énorme victoire

amazon tout ou rien Le même match l’année dernière était un énorme creux

La saison dernière, dans le même match, le score a été inversé lors de l’avant-dernier match de la saison alors qu’Arsenal a perdu 2-0 contre Newcastle, ce qui a permis à ses rivaux Tottenham de les faire passer dans le top quatre.

Ce résultat a été significatif pour nier le football de la Ligue des champions des Gunners, et le moment a été capturé dans leur édition de la série documentaire Amazon All or Nothing.

Arteta a été filmé dans le vestiaire extérieur en disant à ses joueurs « fermez votre bouche » et en disant « ils étaient 10 000 fois meilleurs que nous en tout ».

Les joueurs ont regardé le sol avec la tête baissée de déception, et des images leur ont été montrées cette fois-ci.

Ramsdale a expliqué: «Il y a une immense fierté et un peu de soulagement dans ce vestiaire après la victoire d’aujourd’hui.

« Le manager nous a montré un extrait du documentaire l’année dernière, nous a montré tous nos visages.

amazon tout ou rien Arteta a déchiré ses joueurs lors de leur dernière visite à St. James

sports de ciel Ramsdale a déclaré que la motivation fonctionnait

« Nous avions ce désir ardent en quittant l’hôtel que ce ne serait plus pareil aujourd’hui. »

Le capitaine d’Arsenal, Odegaard, a également fait écho à ces pensées et a admis à quel point la défaite de la saison dernière était difficile.

« Nous avons montré quelque chose de spécial ici aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Venir ici et gagner n’est pas facile.

« Nous devions être très intelligents et parfois laids. C’est un grand pas pour une jeune équipe comme la nôtre de venir ici et de faire ce que nous avons fait. Cela montre que nous avons parcouru un long chemin.

« L’année dernière ici a été l’une des journées les plus difficiles de ma carrière, pour être honnête. Après avoir perdu des points contre Man City, gagner contre Chelsea puis venir ici et gagner montre la mentalité.

«Nous devons continuer à creuser et à nous battre jusqu’à la fin. C’est le football, tout peut arriver et nous devons être prêts.