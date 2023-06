Aaron Ramsdale d’Arsenal était en admiration devant un pape sportif, mais cette fois ce n’était pas son coéquipier gardien de but anglais.

Au lieu d’être impressionné par Nick de Newcastle, c’est Ollie du cricket anglais qui a laissé la star Gunner bourdonner avec un premier record de Test double cent.

4 Le pape a organisé une masterclass Crédit : Getty

4 Ramsdale bourdonnait Crédit : @aaronramsdale

Le fan d’Arsenal, âgé de 25 ans, a terminé la deuxième journée contre l’Irlande à Lord’s avec 205 balles sur 208 pour le doublé Test le plus rapide jamais réalisé en Angleterre.

L’équipe a attaqué 524-4 déclarés et n’a pris que 80 overs pour passer la barre des 500, devenant ainsi la deuxième plus rapide à le faire dans l’histoire des tests.

Joe Root a également décroché un 56 en une journée où les novices relatifs irlandais n’ont pu tenir qu’une troisième journée.

Cela peut fonctionner comme un parfait regain de moral avant le début des Cendres le 16 juin.

Le seul inconvénient était que telle était la domination de l’Angleterre, Ben Stokes, Harry Brook et Jonny Bairstow ont tous été laissés à court de temps au pli avant d’affronter l’Australie.

Mais pour le public de Lord’s, dont un certain gardien anglais, c’était une pure joie sous le soleil de jeudi.

Ramsdale a posté un clip de l’héroïsme de Pope sur son Instagram et a écrit: « @opope32 livré » et a ajouté un cœur d’amour.

Il a ensuite levé un verre à Pope et Ben Duckett, avant d’ajouter : « 200 up let’s go ! »

4 Le pape aime Arsenal Crédit: football am