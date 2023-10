Aaron Ramsdale : le gardien d’Arsenal dit que se concentrer sur la bataille avec David Raya est « étrange » | Actualités footballistiques

Aaron Ramsdale trouve « étrange » l’attention accordée à son combat contre David Raya pour devenir le numéro 1 d’Arsenal – mais admet qu’il craint pour son avenir en Angleterre s’il ne le gagne pas.

Le joueur de 25 ans a signé un nouveau contrat la saison dernière, mais s’est retrouvé sur le banc après que la signature estivale de Raya ait fait irruption dans l’équipe et n’a débuté qu’une seule fois – une victoire en Coupe Carabao à Brentford – depuis la mi-septembre.

Ramsdale a décroché sa quatrième sélection senior en Angleterre lors de la victoire amicale 3-1 contre l’Écosse le mois dernier, mais a été un remplaçant inutilisé lors des récentes victoires contre l’Australie et l’Italie.

« Il y a beaucoup d’attention et c’est une position qui est célèbre : ‘si on ne parle pas de vous, cela signifie que vous avez fait du bon travail’, et on parle beaucoup en ce moment.

« Que ce soit moi ou David qui jouons, nous devons être capables de nous concentrer et de jouer, mais en même temps, c’est un gros titre étrange… nous devons y faire face et c’est ce que nous faisons. »

Dans une récente interview, Raya a déclaré que les deux hommes étaient des « amis » qui entretenaient de bonnes relations, un sentiment repris par Ramsdale.

« Si nous ne nous entendions pas, cela ne fonctionnerait pas. Nous travaillons très bien ensemble professionnellement », a-t-il déclaré.

« Il y a des jours où j’arrive et je suis déprimé à cause de la situation et il vient me chercher et pour une raison quelconque, il peut y avoir un jour où il est déprimé et même si je souffre et souffre de ne pas jouer, je dois me lever. et être capable de le pousser.

Ramsdale n’est que trop conscient que sa place dans l’équipe de Gareth Southgate pourrait être menacée s’il reste écarté à Arsenal.

« Pour moi, je dois réintégrer l’équipe de mon club pour continuer à être sélectionné [for England] et continuez à donner mal à la tête au manager parce que si je ne le fais pas, alors c’est une décision plus facile pour lui », a déclaré Ramsdale.

« C’est [a worry], c’est la première fois que je me retrouve dans cette situation. Le [England] Le manager est brillant, il fait confiance aux joueurs avec lesquels il a travaillé auparavant, comme nous l’avons vu de différentes manières.

« Tu verras Kalvin [Phillips] et Harry [Maguire] «

Quelle est la prochaine étape pour Arsenal ?