Aaron Ramsdale frappé par un spectateur après la victoire 2-0 d’Arsenal à Tottenham dans le derby du nord de Londres | Nouvelles du football

Le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale a été frappé par un fan après la victoire 2-0 d’Arsenal à Tottenham dans le derby du nord de Londres.

Les Gunners ont surclassé leurs rivaux locaux pour gagner huit points d’avance au sommet de la Premier League, mais il y a eu des scènes laides après le coup de sifflet final.

Après un échange de mots apparent avec Richarlison, Ramsdale a reçu un coup de pied d’un supporter qui avait grimpé sur les panneaux publicitaires au bord du terrain.

Ramsdale a dit Sports aériens : “Les fans des Spurs m’en ont donné et je leur en ai rendu. Les quelques personnes à qui j’ai fait ça ont été bien accueillies [by them] et sportif, puis j’ai demandé à quelqu’un de sauter par-dessus et de me donner un [kick] sur le dos. C’est dommage car ce n’est qu’un match de football.

“Les deux groupes de joueurs ont dû m’emmener. Heureusement, rien de dramatique ne s’est produit, et c’est un goût amer. Je suis sûr que nous l’apprécierons lorsque nous retournerons dans le vestiaire.”

Redknapp : C’est inacceptable

Jamie Redknapp dans le studio Super Sunday :

“C’est inacceptable de la part du fan des Spurs. Ramsdale s’est fait coller tout le match et il réagit – cela fait partie du football, vous allez avoir du bâton.

“Mais pour un fan de faire ça et d’essayer de frapper un joueur sur le terrain, c’est inacceptable. Je suis sûr que les Spurs agiront en conséquence. Il ne devrait pas être autorisé dans les stades de football ce type. C’est hors d’usage.”

Le défenseur de Tottenham, Eric Dier, a déclaré à propos de l’incident : “Je ne l’ai pas vu, mais évidemment, c’est vraiment inacceptable. Je ne peux rien dire de plus à part que c’est inacceptable et que cela n’aurait pas dû arriver.”

PFA : Les joueurs ont le droit d’être en sécurité sur leur lieu de travail

Une déclaration de la PFA disait: “La violence envers les joueurs est totalement inacceptable. Ces types d’incidents se produisent beaucoup trop souvent.

“Les joueurs ont le droit d’être en sécurité sur leur lieu de travail. Lorsqu’un joueur est attaqué, nous nous attendons à ce que les lois et réglementations en place pour le protéger soient correctement appliquées.

“En tant que syndicat des joueurs, nous traitons cela comme une question prioritaire. Nous continuerons à travailler avec les autorités pour exiger que les joueurs et le personnel soient mieux protégés sur leur lieu de travail.”

L’ancienne attaquante d’Arsenal et d’Angleterre, Lianne Sanderson, a tweeté : “Cet idiot qui a donné un coup de pied ou tenté de donner un coup de pied @AaronRamsdale98 devrait être banni à vie. Je déteste voir des choses comme ça. Qu’est-ce qui ne va pas chez les gens.”