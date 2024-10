Aaron Pierre incarne John Stewart dans la série DC de HBO

Aaron-Pierre (Crête rebelle) a été sélectionné pour jouer dans lanternes, Série très médiatisée de HBO basée sur la bande dessinée Green Lantern DC. Il devrait jouer John Stewart aux côtés de Hal Jordan, un rôle pour lequel Kyle Chandler a été en négociations et devrait se conclure.

Pierre a décroché le rôle de John Stewart après une recherche approfondie. Comme Deadline l’a rapporté il y a deux semaines, dans les dernières étapes du processus, il était devenu l’un des favoris aux côtés de Stephen James.

La série de Ozarkc’est Chris Mundy, GardiensDamon Lindelof de et le scénariste de bandes dessinées Tom King suivent la nouvelle recrue John Stewart (Pierre) et la légende des Lantern Jordan (Chandler), deux flics intergalactiques entraînés dans un sombre mystère terrestre alors qu’ils enquêtent sur un meurtre au cœur des États-Unis.

Les huit épisodes Lanternes est produit par HBO en association avec Warner Bros Television et DC Studios. Mundy, qui servira de showrunner, Lindelof et King sont co-scénaristes et producteurs exécutifs. James Hawes réalisera les deux premiers épisodes et en sera également producteur exécutif.

Pierre mène le casting du film de Jérémie Saulnier Crête rebellequi est le film n°1 sur Netflix depuis trois semaines, et interprète ensuite le personnage principal de Mufasa dans le film d’animation de Barry Jenkins. Roi Lion préquelle pour Disney. Je suis en train de filmer des Apple TV+ L’émission du matinPierre a récemment joué le rôle de Malcolm X dans la série NatGeo Génie : MLK/X. Ses crédits incluent également celui de Garth Davis Ennemi aux côtés de Paul Mescal et Saoirse Ronan, le Frère et la série limitée de Jenkins Le chemin de fer clandestin. Il est remplacé par WME, Anonymous Content, Hamilton Hodell et Sloane Offer Weber Dern.