Aaron Pierre et Stephan James dans le mix pour John Stewart

La série très médiatisée de DC Studios et HBO Lanternes atteint ses dernières étapes de casting.

Aaron Pierre, star du thriller Netflix Crête rebelle et La leçon de piano L’acteur Stephan James est sur le point de jouer le héros préféré des fans, John Stewart, selon plusieurs sources. Le journaliste hollywoodien.

On ne sait pas si les trois testent ou lisent – ​​et des sources affirment qu’une décision pourrait être prise d’ici la fin du week-end.

Damson Idris, star des FX Chute de neigefigurait sur la liste restreinte, mais n’est plus en lice, selon des sources.

HBO et DC n’ont fait aucun commentaire.

Lanternes a une commande directe en série chez HBO et provient de créateurs de haut niveau. Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Gardiens, Perdu) et l’auteur de bandes dessinées lauréat d’un prix Eisner, Tom King, sont producteurs exécutifs et scénaristes, avec Mundy en showrunning.

Kyle Chandler a décroché le rôle du classique Lantern Hal Jordan après que DC ait recherché une star de cinéma pour ancrer la série ; Josh Brolin s’est vu offrir le rôle mais a finalement réussi.

Pourtant, Chandler est un poids lourd de la télévision, ayant remporté un Emmy pour NBC. Lumières du vendredi soir et a remporté des nominations pour Netflix Lignée. Il correspondait parfaitement à un nom chevronné pour s’associer à un acteur au visage frais.

Lanternes on dit qu’il a un grain, Vrai détective ambiance et suit Hal Jordan alors qu’il encadre à contrecœur un jeune Green Lantern, John Stewart.

Stewart est un personnage important pour DC en tant que l’un des premiers super-héros noirs de la société. L’écrivain Dennis O’Neil et l’artiste Neal Adams l’ont présenté dans les années 1971. Lanterne verte N ° 87, 12 ans après l’arrivée de Hal Jordan et du plus grand mythe du Green Lantern Corps. Maintenant, alors qu’il passe à la télévision en direct, John Stewart marque l’une des plus grandes opportunités de casting pour un jeune acteur noir cette année.