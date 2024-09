Aaron Pierre et Stephan James candidats pour le rôle de John Stewart

Plus tôt cette semaine, Kyle Chandler de Lumières du vendredi soir a entamé des négociations pour jouer le rôle de Hal Jordan dans la série HBO Lanternes inspiré des personnages de Green Lantern de DC Comics. Maintenant Date limite rapporte qu’Aaron Pierre (Crête rebelle) et Stephan James (Retour à la maison) sont devenus les meilleurs choix pour incarner le compatriote jordanien Green Lantern, John Stewart. Chute de neigeDamson Idris de ‘s était apparemment également dans le mix à un moment donné, mais il semble que la conversation se soit résumée à Pierre ou James. Les sources de Deadline préviennent qu’aucune offre n’a été faite à l’un ou l’autre… pour l’instant.

Lanternes a officiellement reçu une commande directe de huit épisodes en série par HBO, Warner Bros. Television et DC Studios. Chris Mundy (True Detective : Pays de la nuit) servira de showrunner et de producteur exécutif et co-écrira la série aux côtés de Damon Lindelof (Les restes) et Tom King (Super-fille), qui sera également producteur exécutif.

La série, qui fait partie du nouvel univers DC supervisé par James Gunn et Peter Safran, « suit la nouvelle recrue John Stewart et la légende des Lanterns Hal Jordan, deux flics intergalactiques entraînés dans un sombre mystère terrestre alors qu’ils enquêtent sur un meurtre au cœur des États-Unis. » Casey Bloys, président-directeur général de HBO et Max Content, a déclaré : « Nous sommes ravis de retrouver Chris Mundy et Damon Lindelof alors qu’ils s’associent à Tom pour cette nouvelle version de Green Lantern de DC. Faisant partie de la vision de James et Peter pour l’univers DC, cette première nouvelle série d’action réelle marquera une nouvelle ère passionnante.

Gunn et Safran ont déclaré : « John Stewart et Hal Jordan sont deux des personnages les plus fascinants de DC, et Lanternes leur donne vie dans une histoire policière originale qui constitue un élément fondamental de la DCU unifiée que nous lançons l’été prochain avec Superman. «

Comme nous l’avons noté précédemment, une autre série Green Lantern était en développement depuis des années. De Greg Berlanti, Marc Guggenheim et Seth Grahame-Smith, celui-là aurait raconté une histoire « couvrant des décennies et des galaxies, commençant sur Terre en 1941 avec la toute première Green Lantern, l’agent du FBI secrètement gay Alan Scott, et 1984, avec le mâle alpha arrogant Guy Gardner et la moitié extraterrestre Bree Jarta. Ils seront rejoints par une multitude d’autres Lanternes – des favoris des bandes dessinées aux héros inédits. Jérémie Irvine (Pierre roulante) devait incarner Alan Scott aux côtés de Finn Wittrock (Histoire d’horreur américaine) comme Guy Gardner, mais le projet a été entièrement redéveloppé.

Alors maintenant nous avons Lanternesavec Kyle Chandler dans le rôle de Hal Jordan et, semble-t-il, Aaron Pierre ou Stephan James dans le rôle de John Stewart. Qui aimeriez-vous voir jouer le rôle de John Stewart ? Faites-le-nous savoir en laissant un commentaire ci-dessous.