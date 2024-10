Aaron Pierre de Rebel Ridge est la lanterne verte de la DCU un mois seulement après son rôle marquant

Crête rebelle Netflix

Je ne suis pas sûr d’avoir déjà vu quelque chose comme ça se produire, où un acteur jusqu’alors relativement inconnu joue un rôle important dans un film, tous ceux qui le voient pensent qu’il devrait décrocher un grand rôle spécifique, et un mois plus tard, il joue le rôle principal. dans ce même projet dans ce même rôle.

Cet homme est Aaron Pierre, ce film à succès était Rebel Ridge et ce rôle finalisé et diffusé par les fans est John Stewart, le principal Green Lantern de la DCU de James Gunn.

Les initiés ont commencé à signaler l’évolution, puis ça a frappé des médias comme THRpuis James Gunn lui-même est intervenu :

«Bienvenue à DC, Aaron Pierre. Après une longue et éreintante série d’auditions, je suis absolument sûr que nous avons trouvé un John Stewart incroyable.

Le processus d’audition aurait été confié à Pierre et Stephen James qui ont fait des tests avec Hal Jordan, le récent casting de Kyle Chandler. Les deux s’associeront pour un meurtre mystérieux se déroulant sur Terre, bien que dans leur rôle de flics de l’espace. Il est présenté comme une véritable émission de HBO comme The Last of Us ou The Penguin, il aura donc une grande visibilité à son arrivée.

Dans le cas de Pierre, il va également de soi qu’il fera des apparitions au cinéma dans les futurs projets de la DCU. Un troisième Green Lantern, Guy Gardner, est déjà dans le prochain Superman, et bien qu’aucun projet d’assemblage de la Justice League n’ait été annoncé, il va de soi que cela arrivera un jour, Pierre sera là dans le rôle de Stewart.

Pierre s’est fait remarquer pour son rôle dans Rebel Ridge, où tout, de son apparence à son charisme évident, a fait de lui un fan instantané pour John Stewart essentiellement dès la sortie du film. Il ne fait aucun doute que le bruit était suffisamment fort pour que Gunn et d’autres se soient assis pour regarder Rebel Ridge eux-mêmes et soient parvenus à la conclusion que oui, il devrait être dans le mix. C’est un peu similaire au fait que Gunn entraîne désormais Supergirl Milly Alcock dans le processus de casting après l’avoir vue dans House of the Dragon. Mais ce qui s’est passé avec Aaron Pierre est bien plus rapide. Rebel Ridge est sorti le 6 septembre. Nous sommes le 9 octobre. Il y a des ascensions fulgurantes, et il y a tout ce qui vient de se passer ici.

Lanterns semble bien s’entendre avec les deux acteurs principaux et maintenant James Hawes arrive à bord pour diriger les deux premiers épisodes après son passage dans Slow Horses, l’une des meilleures émissions de télévision. Il n’est pas clair si Lanterns est censé être unique ou se poursuivre au-delà de sa première saison. Quoi qu’il en soit, tout le monde regardera si Pierre est à la hauteur du battage médiatique.

