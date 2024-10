Aaron Pierre a été choisi pour incarner John Stewart de la DCU

C’est officiel : Aaron-Pierre sera John Stewart de la DCU.

Lanterns est une prochaine série DCU qui suivra Hal Jordan et John Stewart alors qu’ils enquêtent sur une mystérieuse affaire de meurtre. Kyle Chandler a été engagé pour jouer Hal Jordan, tandis que Pierre et Stephan James seraient les favoris recherchés pour John Stewart.

Warner Bros. Discovery a officiellement annoncé que John Stewart sera interprété par Pierre.

Dans quels autres films et émissions Aaron Pierre a-t-il joué jusqu’à présent ?

Pierre a déjà joué Dev-Em dans la série télévisée Krypton de Syfy. Il a également joué dans The Underground Railroad de Barry Jenkins pour Prime Video et a joué Malcolm X dans Genius : MLK/X. On le verra bientôt incarner un personnage nommé Miles dans la quatrième saison à venir de The Morning Show.

Côté cinéma, Pierre a joué Mid-Sized Sedan dans Old de M. Night Shyamalan. Il a ensuite joué dans Brother en 2022 et Foe en 2023 avant de jouer Terry Richmond dans Rebel Ridge de Jeremy Saulnier, qui est maintenant diffusé sur Netflix. Il interprète également Mufasa dans Mufasa : Le Roi Lion, qui sortira dans les salles américaines en décembre.

Que savons-nous d’autre sur les lanternes ?

« La série suit la nouvelle recrue John Stewart et la légende des Lanterns Hal Jordan, deux flics intergalactiques entraînés dans un sombre mystère terrestre alors qu’ils enquêtent sur un meurtre au cœur des États-Unis », lit-on dans le synopsis de Lanterns.

Lanterns est co-écrit par Chris Mundy, Damon Lindelof et Tom King, tandis que les deux premiers épisodes de la série sont réalisés par James Hawes. Mundy, Lindelof, King et Hawes sont tous producteurs exécutifs.

La date de première de Lanterns n’a pas encore été annoncée.

La nouvelle DCU de James Gunn et Peter Safran démarre officiellement en décembre avec Creature Commandos. Vient ensuite le film Superman de Gunn avec David Corenswet dans le rôle de Man of Steel, qui sortira en juillet 2025.

Source: Découverte Warner Bros.