Aaron parle de Genevieve Split – Exclusif – Hollywood Life

Crédit d'image : ABC

Geneviève Parisi a été stupéfait quand Aaron Clancy a rompu avec elle pendant la première partie du Baccalauréat au paradis finale le 21 novembre. Aaron a dit qu’il mettait fin aux choses avec Geneviève parce qu’elle avait presque quitté la plage deux fois après des combats qu’ils avaient eus dans la série. Il a dit qu’il avait besoin d’un meilleur sentiment de sécurité avec quelqu’un dans une relation et qu’il craignait que Geneviève ne parte chaque fois que les choses devenaient difficiles dans le monde réel.

Pendant ce temps, Geneviève était livide qu’Aaron ait essayé de lui faire porter tout le blâme pour les problèmes de leur relation. Elle était également contrariée qu’il l’ait dissuadée de partir afin qu’ils puissent être ensemble, pour finalement rompre avec elle à la fin de toute façon. Les deux n’ont pas quitté la plage en bons termes.

“Pour être honnête, avec le recul, j’ai un peu honte de la quantité d’émotion qui m’est venue à certains moments”, a déclaré Aaron. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. «Mais en fin de compte, elle et moi allons bien maintenant que nous en avons parlé. Nous allons tous bien maintenant.

Aaron a admis avoir “joué un grand rôle” dans les combats qu’il a eus avec Geneviève dans la série. “Ils ont en quelque sorte découpé pourquoi je me suis mis en colère au début, donc ça ressemblait à une grosse explosion de nulle part, ce à quoi je ne m’attendais pas”, a-t-il admis. “La réponse a été un peu plus dure que ce à quoi je m’attendais peut-être, mais j’avais anticipé une sorte de réponse négative [from viewers].”

Aaron a regardé avec émotion son temps avec Geneviève, insistant sur le fait qu’ils avaient un “véritable amour qui est super, super rare”. Il a ajouté: «Je pense que même si nous nous sommes battus, ils semblaient être résolus facilement et semblaient insignifiants dans le grand schéma des choses. J’espérais qu’au fur et à mesure que le temps passait et que nous apprenions à mieux nous connaître, nous commencerions simplement à mieux nous entendre, à nous battre moins et à nous comprendre un peu mieux. Malheureusement, ce n’est pas comme ça que ça s’est terminé.