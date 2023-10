Aaron Palacios-Chaves soulève Bolingbrook au-dessus de Waubonsie Valley en demi-finale régionale – Shaw Local

BOLINGBROOK – Ayant besoin d’un but pour percer lors d’un premier match serré des séries éliminatoires, Bolingbrook s’est tourné vers l’un de ses jeux de pain et de beurre sur un corner.

« Nous appelons cela notre jeu OG », a déclaré le milieu de terrain senior Aaron Palacios-Chaves. « Nous y avons beaucoup travaillé à l’entraînement. Nous avons essayé de capitaliser sur ces coups de pied arrêtés car avec notre pression en attaque, nous avons beaucoup d’occasions sur coups de pied arrêtés. Cela a été une longue saison de travail et cela porte enfin ses fruits.

Palacios-Chaves a marqué sur le jeu conçu pour le seul but mardi soir alors que les Raiders, troisième tête de série, ont tenu bon pour une victoire 1-0 contre Waubonsie Valley, 14e tête de série, lors d’une demi-finale régionale de Bolingbrook de classe 3A.

Diego Guzman n’a dû effectuer qu’un seul arrêt pour le blanchissage de Bolingbrook (11-5-4), qui affrontera le champion en titre de l’État et cinquième tête de série Naperville Central (10-5-7) – vainqueur 4-0 contre Plainfield Central. – lors du match de championnat régional à 10 heures samedi.

Abrahm Tiburcio a réalisé 10 arrêts pour Waubonsie Valley (6-11-4).

Sur le but gagnant, Connor Capp a décoché le corner et a envoyé un centre vers le deuxième poteau. Jesus Velasquez était là pour le ramener vers le milieu de la surface, où Palacios-Chaves s’est écrasé et l’a envoyé dans le filet sur une volée.

« C’était un bon service jusqu’au deuxième poteau, nous avons eu une bonne course au deuxième poteau, [Velasquez] Je l’ai parfaitement rentré et j’ai juste rebondi dessus et il est entré », a déclaré Palacios-Chaves. « Lorsque vous marquiez le premier but, c’était comme si les vannes s’ouvraient, et nous allions y aller et remporter le match. »

L’entraîneur de Bolingbrook, Nick Trotter, était heureux de voir l’entraînement porter ses fruits.

« Nous savions en quelque sorte que ce serait un coup de pied arrêté », a déclaré Trotter. « [Assistant coach Brian] Dasso a beaucoup travaillé avec les gars sur les coups de pied arrêtés.

« Que ce soit un match 3-14, c’est absurde. Dans notre tête, ça allait être un match à un but. Nous savions donc que les coups de pied arrêtés étaient cruciaux et que garder ce zéro était crucial.

Capp, Jared Ibarra et Carlos Gutierrez ont mené la défense, n’accordant qu’un seul tir au but à Waubonsie Valley.

« La communication est la clé », a déclaré Capp. « Nous avons une ligne arrière qui a joué ensemble toute notre vie. L’année dernière, nous avions la même ligne arrière que les étudiants de deuxième année. Nous sommes tout simplement solides là-bas et nous avons beaucoup d’alchimie.

Guzman s’est imposé la seule fois où il a été testé. Erick Maravillo de Waubonsie Valley a envoyé une passe à Amiel Nichani, qui a contourné un défenseur et a marqué le but. Guzman a chargé et a repoussé le tir de Nichani avec un arrêt de coup de pied.

Tiburcio a maintenu les Warriors dans le match avec quelques gros arrêts en seconde période, dont un arrêt sur un regard net à 10 mètres d’Iggie Escamilla.

« Nous avions l’impression d’avoir toutes les chances et nous savions que nous les contrôlions », a déclaré Palacios-Chaves. «Nous avons parlé de ce qui se passait pour nous. Il fallait juste aller chercher un but et nous l’avons eu. C’est ce que nous avons ressenti.

Bolingbrook a commencé la saison 8-1-4 avant de perdre quatre de ses six derniers matches de saison régulière et d’obtenir une fiche de 1-3 dans le jeu SouthWest Suburban Blue.

« Nous connaissons notre identité et nous devons simplement nous rappeler qui nous sommes », a déclaré Capp. « Nous sommes « The Brook ». C’est tout ce qu’on peut en dire. »

Naperville Centre 4, Plainfield Centre 0 : Plainfield Central a affronté le champion en titre de l’État Naperville Central pendant environ 60 minutes, mais les Redhawks ont marqué quatre buts en seconde période.

Michael DeFalco a réussi un rebond après le tir d’Eli Jarrell sur la barre transversale pour placer Naperville Central en tête avec 26:50 à jouer.

Jarrell a marqué deux fois et Ludovico Gallina a ajouté un but d’assurance pour Naperville Central.

Marshall DeGraff a réalisé trois arrêts pour Plainfield Central (15-5-2), qui a couronné sa saison la plus gagnante depuis 2017.

Les meilleures chances de marquer des Wildcats sont venues sur deux tirs de Gordon Stanich qui ont navigué haut, et sur une tête d’Abraham Contreras qui était également haute.

Draedyn Sanford a réussi un tir au but pour Plainfield Central.